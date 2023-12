Kyjev nehoří, říkala dětem. Ve škole nemá co dělat, potvrdil teď soud

Podle odvolacího soudu sdělovala informace žákům „manipulativním“ způsobem. Například sdělení, že „v Kyjevě se nic neděje“, označil soud za nepravdivé, stejně jako to, že by Českou televizi měl financovat miliardář Soros.

„Máme za to, že nalézací soud se nevyrovnal se všemi aspekty případu,“ zdůvodnila tehdy rozhodnutí předsedkyně senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková. Připomněla, že podle evropské judikatury lze na učitele pohlížet přísnější optikou, co se týče svobody projevu a jejího omezení. „Učitel by měl mít vyšší míru odpovědnosti za to, co veřejně říká, a zejména co říká před žáky,“ zmínila.