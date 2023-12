„Ministr je prase.“ Policie zjistila, jak tato zpráva unikla z Pirkova mobilu

Jak se to podle policie seběhlo: v polovině letošního března odevzdala Pirkova asistentka jeho iPhone na výměnu na IT oddělení – telefon měl už podle jejího svědectví zachyceného v dokumentu odřené sklo a byl čas jej vyměnit.

Telefon skončil u ředitele IT odboru Rašky, který znal Pirkovo heslo. „To heslo mu s profesorem Pirkem řekli, neboť v minulosti prováděl za IT nějakou činnost s mobilním telefonem profesora Pirka, například když pároval sportovní hodinky s telefonem a podobně. Profesor Pirk měl jedno přístupové heslo do telefonu, které neměnil,“ vypověděla do protokolu Pirkova asistentka.