V Mynářově shořelém srubu našli nelegální zbraň

Seznam Zprávy žádaly o potvrzení této informace prostřednictvím informačního zákona. Po měsíci dotazování a zamítavého stanoviska mlčení prolomilo po podání odvolání až Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. A to prý proto, že se mezitím takzvaně daly věci do pohybu.

„Již byly policejním orgánem zahájeny úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu nedovoleného ozbrojování (…), takže již není nutná taková míra operativně pátrací diskrétnosti,“ píše se v dokumentu, pod kterým je podepsán vrchní státní zástupce Radim Daňhel. Vysvětluje v něm, že státní zastupitelství nemohlo informaci potvrdit dříve, protože by to mohlo zmařit šetření policie.

Zároveň ale vrchní státní zástupce odmítl dát zelenou k zodpovězení dalších dotazů. Reportérka Seznam Zpráv se ptala totiž i na to, o jaký typ zbraně šlo a co na její nález řekl policii Vratislav Mynář.

A co na to říká Vratislav Mynář? Na opakovaně zaslané otázky - jak si bývalý kancléř prezidenta Miloše Zemana vysvětluje, že se v troskách jeho domu našla neregistrovaná zbraň nebo zda zbraň byla jeho - nereagoval.

Nakonec není to jediná zbraň, kterou vyšetřovatelé na místě požáru našli. Na konci loňského roku napsal Radiožurnál , že se mezi ohořelými deskami srubu našla pistole typu browning ráže 9 milimetrů. Ovšem legálně držená. Jejím majitelem byl právě Mynář. A policie v tomto případě žádné porušení zákona nezjistila.

Pokud by policie prokázala, že neregistrovaná zbraň patřila majiteli srubu - tedy exkancléři, nebyl by to v jeho případě první trestní problém. Mynář čelí už od roku 2021 obvinění kvůli šestimilionovému dotačnímu podvodu na dostavbu penzionu v Osvětimanech.