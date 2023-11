Najít Babiše ml. bylo ve veřejném zájmu, potvrdila švýcarská justice

Pět let poté, co reportéři Sabina Slonková a Jiří Kubík ve Švýcarsku vypátrali syna tehdejšího premiéra Andreje Babiše a zveřejnili s ním rozhovor na skrytou kameru, ženevský soud konstatoval, že postup novinářů byl v pořádku.

„Soud dospěl k závěru, že předmětná reportáž se týkala dvou závažných otázek obecného zájmu, a to možného zapojení Andreje Babiše staršího do závažné trestné činnosti a rovněž jeho možného zapojení do únosu svého syna, jehož cílem bylo syna umlčet. Skutečnost, že Andrej Babiš mladší byl osobně zkontaktován a že od něj byla získána vyjádření nejen ke kauze ‚Čapí hnízdo‘, ale i k jeho osobní situaci, totiž představovala věc veřejného zájmu. V té době, vzhledem k obviněním vzneseným v trestním řízení, jehož účastníkem byl souzený předseda vlády, měla česká společnost právo znát okolnosti případu, jakož i to, zda se někdo z členů jeho rodiny na takovém podvodu společně podílel,“ stojí v osvobozujícím rozsudku ženevského soudu.