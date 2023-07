Nabízeli úrok až 10 procent měsíčně, lidé přišli o miliony

Na první pohled to vypadalo jako výhodný obchod: společnost Premier Consulting si od lidí krátkodobě půjčovala peníze s vysokým úrokem s tím, že je údajně investuje do nákupu automobilů ze zahraničí nebo diamantů.

Toho kromě lákavého úročení přesvědčil i byznysový model, kterým se firma prezentovala. „Ono to vypadalo krásně. Když dostanete 10 procent za měsíc, na to lidi nalákáte. Dovezená auta tady prodají a mají z toho zisk tak velký, že si můžou dovolit nám tohle vyplatit,“ vysvětluje Marcel M.

Firma peníze zprvu vracela v termínu i se slíbenými úroky „Fungovalo to. Takže jsem podepsal další smlouvy, už na větší částky. U těch mi to přišlo jednou, možná dvakrát. A pak už nechodilo nic,“ dodává Zbyněk K. Na přelomu léta a podzimu 2021 totiž nastaly problémy s vyplácením peněz. V té době se postupně obměnil management firmy včetně jednatele. A podle oslovených investorů firma přestala komunikovat.

Podle bývalých klientů byla manažerkou a pravou rukou jednatele firmy Barbora Dorazilová, která ve firmě pracovala do podzimu 2021. „K Premier Consulting vám řeknu to, že jsem tam pracovala. Řeším to s policií, tak vám nemůžu nic říkat,“ uvedla. Sama prý o problematické situaci ve firmě nevěděla: „Měla jsem produkt, kterému jsem věřila. Nevěděla jsem, jakým způsobem ty peníze jdou ani na co se používají.“