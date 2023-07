Nejlepší kanonýr TJ Osvětimany opustil klub. Mynář mu poslal dům do dražby

Když se fotbalista Ondřej Zýbal loučil v TJ Osvětimany, oslavovali ho tam jako nejlepšího střelce. Ve 185 zápasech dal za klub hrající v jedné z nižších lig celkem 189 gólů, takže s přehledem se rok co rok stával nejen prvním kanonýrem svého týmu, ale i celé soutěže.

Po 8,5 roku se Ondřej Zýbal rozhodl v roce 2021 odejít z klubu, v němž se angažuje bývalý kancléř prezidenta Vratislav Mynář. A šel z Osvětiman hrát přes hranice do Rakouska.

„Je jasné, že se jim to nehodilo moc do krámu, protože fotbalisté na této úrovni chybí a není jednoduché někoho sehnat. Mynáře i ostatní lidi mám rád. Požádal jsem ho, ať mě nechá si to vyzkoušet,“ vykládal tehdy Zýbal v regionálním deníku.

Loni před Vánocemi se mu však po dvou letech osvětimanské angažmá nepříjemně připomnělo - ve schránce našel vyrozumění, že ho Vratislav Mynář poslal do exekuce. Kvůli pohledávce za více než 400 tisíc korun.

Exekutor pak Zýbalovi obstavil dům, který má hodnotu několika milionů a ve kterém bydlí s rodinou. A chystal se ho vydražit.

Vratislav Mynář použil notářský zápis, který mu Ondřej Zýbal podepsal před deseti lety, když mu kancléř půjčil 300 tisíc. Zýbal říká, že to bylo na rozjezd podnikání, a tvrdí, že se tehdy s Mynářem dohodli, že půjčku splatí tím, že bude za Osvětimany hrát bez jakékoliv odměny. A to že 8,5 roku dělal.

Vratislav Mynář to ale vidí jinak než fotbalista. Je to patrné z dokumentů uložených v katastru smluv. A na dotazy Seznam Zpráv Mynář uvedl, že prostě jen půjčil Zýbalovi peníze, a když mu je dlouho nesplácel, předal věc vymahačům.

Foto: Seznam Zprávy K překvapení Ondřeje Zýbala mu ve schránce přistál exekuční výměr od Vratislava Mynáře.

Sto tisíc k tomu

Bývalý osvětimanský kanonýr však Mynářův postup považuje za „brutální podvod“.

„Vůbec jsem nepočítal s tím, že se zachová takto. Kdyby nebylo naší domluvy, dostával bych za hraní odměnu, která by v součtu byla určitě daleko vyšší než těch 300 tisíc, co mi půjčil,“ říká před svým domem na Zlínsku. „Ale chápal jsem to tak, že mi pomohl, tak jsem si toho vážil. Dluh jsem však považoval za splacený,“ uvedl Ondřej Zýbal.

Tvrdí také, že krom hraní fotbalu za Osvětimany Mynářovi kývl třeba i na několikadenní brigádu při obsluze jeho vleku. „Ani za tu mi nic nedal - s tím, že jde o úroky,“ dodal fotbalista.

Někdejší kancléř se odpovědi na přímý dotaz, zda slíbil Zýbalovi, že peníze splatí hraním zadarmo, vyhnul.

„Zápůjčka byla sjednána bezúročně a ve formě notářského zápisu s opravdu dlouhou dobou splatnosti. Přes opakované urgence v posledních letech, opakované sliby Ondřeje, že dluh zaplatí, však Ondřej nezaplatil na zápůjčku vůbec nic,“ reagoval na dotazy písemně Vratislav Mynář. Zýbal tvrdí, že jej Mynář začal „urgovat“ až loni v prosinci, a to poté, co opustil jeho klub a přestoupil do Rakouska.

Tomu, že by Zýbalovi přišli o dům, kanonýr zabránil. Peníze pro Mynáře u exekutora bleskově složil - říká, že je měl z úspor připravených na rekonstrukci bydlení. Kvůli nákladům na vymáhání ale místo původních 300 tisíc, jež mu Vratislav Mynář půjčil, zaplatil ještě o 100 tisíc více.

Zároveň Ondřej Zýbal říká, že se do složité situace dostal vlastní chybou, ale nenapadlo ho, že by ho chtěl šéf prezidentské kanceláře podvést. „On tehdy přišel s nabídkou peněz za mnou. Řekl jsem: Dobře, to by mi pomohlo. A jakým způsobem se to ošetřilo papírově, to už jsem pak neřešil,“ říká Ondřej Zýbal s tím, že peníze dostal od Mynáře v hotovosti po jednom ze zápasů u fotbalových šaten.

Dohoda, že dluh smaže fotbalem, byla jen ústní a nemá ji jak doložit, zatímco půjčení peněz si Mynář nechal stvrdit písemně. A ani tyto dokumenty už fotbalista nemá. „Tu smlouvu o půjčce po mně chtěl po podpisu vrátit, že tam musí něco opravit. Tak jsem mu ji na soustředění přivezl a on už mi ji nikdy nedal zpátky,“ tvrdí Ondřej Zýbal.

Také z úředních dokumentů o jeho případu je zřejmé, že papírově vše bylo v pořádku. Exekuci posvětil i hodonínský soud.

Zastoupení advokátkou, která dostala zakázku od odsouzeného šéfa Lán Mynář se v řízení nechal zastupovat brněnskou advokátkou Barborou Klouda Jestřábovou. Ta v minulosti dostala zakázku na právní služby od Mynářova podřízeného - dnes za manipulace dvojnásobně odsouzeného šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka.

Otec advokátky, brněnský advokát Jiří Jestřáb, bodoval v zisku veřejných peněz ještě více. Jeho advokátní kancelář dostala od Baláka dvě zakázky na právní služby v maximální výši 1 999 999 korun, celkem tedy téměř čtyři miliony. Obě byly těsně pod limitem, za který už by bylo třeba je soutěžit.

Advokátní kancelář pak mimo jiné dohlížela i na čtvrtmiliardový tendr, za jehož zmanipulování je dnes Balák pravomocně odsouzen.

Jestřáb společně se svým byznysovým partnerem Richardem Tománkem přispěli 1,7 milionu korun na pezidentskou kampaň Miloše Zemana. Sponzorovali také prezidentskou Stranu práv občanů, kterou řídil Mynář.

V éře kancléře Mynáře si také advokátka odskočila pracovat na Hrad. Mynář ji zaměstnal v právním odboru.

„V Osvětimanech jsem tím pádem fakticky 8,5 roku hrál fotbal úplně zadarmo. Mynář ušetřil na odměně a ještě jsem zaplatil navíc exekutorovi,“ dodal někdejší elitní střelec osvětimanského klubu.

Doufá, že jeho vztahy s Mynářem jsou však splátkou vyřízeny a bude moci v rakouském fotbalovém angažmá pokračovat v klidu.