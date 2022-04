Nemám potřebu se obhajovat, reaguje trenér odsouzený za znásilnění svěřenkyň

Okresní soud pro Prahu 6 nedávno pravomocně odsoudil bývalého reprezentačního trenéra v kickboxu Martina Zavorala za znásilnění, sexuální nátlak a ohrožení výchovy dítěte. Seznam Zprávy popsaly výpovědi jeho svěřenkyň, na nichž se těchto závažných trestných činů dopustil. Trenér se ke všemu doznal a dostal za to pouze tříletý trest s pětiletou podmínkou. Soud mu navíc zakázal trénovat bojová umění osoby mladší osmnácti let.

Jenže Seznam Zprávy v Zavoralově Studiu Fighter´s zjistily, že zákaz nejspíš porušuje. V jednom případě byl reportér svědkem sparingu (tréninkový souboj v ringu) dvou dívek ve věku patnáct a šestnáct let (redakce zná jejich totožnost i data narození).

Martin Zavoral jim nasazoval rukavice, zapínal časovač a dával jim pokyny k zahájení a ukončení souboje. Zpoza ringu komentoval jejich techniku kopů, opravoval jejich údery a pohybu nohou. Sportovkyně na něj volaly a dožadovaly se dalších instrukcí. Krom něj s dívkami jiný trenér během jejich zhruba čtyřicetiminutového sparingu nehovořil.

Viděl jsem, jak dvě dívky – patnáct, šestnáct let – tu měly sparing a vy jste u nich byl, komunikoval jste s nimi, mně to přišlo, že je trénujete.

Ne, nemůžu je trénovat. To jsou závodníci a já ty závodníky učím a mám je tady od malička. To je přesně to, že si na vás něco vymyslí a vy musíte držet hubu.

Ale ukazoval jste jim ty kopy, údery. To jsem viděl.

Ukazovat můžeme, co chceme. Ale netrénuju. Občas když se mě někdo zeptá, tak mu řeknu, co a jak a prostě nebudu u nich a nebudu je trénovat.

A u těch sportovkyň jste tedy dělal co?

Zeptaly se mě, co mají dělat. Říkám: udělejte si to, co máte ve svém sportovním deníku. Mají si vést své sportovní deníky, já jsem jim je napsal, mají je napsané na tuto sezónu a to musejí dodržovat.

Jak se změnil váš trenérský život po vynesení rozsudku?

Co vám mám říct, když si člověk myslí, že je nevinný a musí se přiznat ke všemu, protože to je nejlepší cesta. Nemáte na výběr. Toto nikdy nevyhrajete. Ať jste vinný, nebo nevinný, nevyhrajete to.

Ale u soudu jste vinu přijal.

Protože jsem musel, neměl jsem na vybranou.

Nemusel jste tu vinu přijímat.

Když to spočítáte dohromady, tak to nejde. To prostě nejde. Já vám to potom vysvětlím, já vám to nechci tady říkat. (Martin Zavoral naznačuje, aby reportér vypnul nahrávání). Já nechci, abyste to vůbec publikoval, je nesmysl o tom psát. To je cesta do pekla. Mám nějakou práci, kterou jsem si vybudoval, a když vás budou chtít diskriminovat na čemkoliv, kdykoliv, jakýmkoliv způsobem, i vás jako novináře, tak to udělají. Budete si něco budovat, někdo vás podrazí a nazdar. Aniž byste něco udělal nebo neudělal.

Mám to chápat tak, že vy se cítíte jako oběť?

Já jsem přímo nasraný, protože paní právnička si na kauze udělala jméno a pak to nafoukla. Já to chci mít prostě za sebou a chci mít prostě jen klid. Starat se o svůj byznys.

O vině přece nerozhoduje právnička obětí.

Vždyť je to marketing.

Soudní řízení je marketing?

Abyste dostal toho člověka, kam potřebujete, tak si připravíte nějaké marketingové působení a nějakým způsobem ho proti němu zahájíte, že je to trestné.

Neměl jste potřebu se těm dívkám za své chování třeba omluvit?

Já jsem nic neudělal. Vy to furt nechápete. Vy jste nepochopil celou tu situaci.

Tak mi to povězte.

Já to nechci tady říkat (opět Martin Zavoral naznačuje, aby reportér vypnul nahrávání). Já nemám potřebu se obhajovat. Já se snažím dělat to, co mám. Vedu si svoje fitko, dělám si svoji firmu, chodím si hrát fotbal a boxuju se závodníky, které mám.

Vy tedy necítíte, že byste udělal něco špatně?

Já jsem nic špatně neudělal.

To, co ty dívky popisují: fotografie, videa, osahávání, to je nic?

To vůbec. Žádné osahávání nikdy nebylo.

Podle vás si to vymyslely?

Jasně, že jo. Jestli jste si přečetl výpovědi všech těch svědků, tak vám to musí být jasné, ne?

Výpovědi svědků jsem nečetl, důležitý je rozsudek soudu, takže mi to není jasné.

Vy jste hrozně naivní.

Tak mi to vysvětlete.

Vy jste hrozně naivní. Já se nechci obhajovat. Mám toho plné zuby. Jsem z toho psychicky vyčerpaný, odnesla to celá má rodina, mám 3 děti, umřela mi teta a měl jsem svých starostí dost. Vy to tady budete propírat, všechnu moji práci, kterou jsem udělal, zničíte. Zničíte celé moje fitko a můj byznys. Já se k tomu prostě dál vyjadřovat nebudu.