Obžaloba Cimického detailně popisuje, jak nutil pacientky, aby ho uspokojily

Soudce Petr Novák ve čtvrtek zahájil dlouho očekávaný soudní proces se známým psychiatrem Janem Cimickým. Na úvod státní zástupkyně celou hodinu četla dosud neveřejný text obžaloby.

Popsala 39 konkrétních případů, kdy Cimický osahával ženy a nutil je k pohlavnímu styku.

Některé z nich byly hospitalizované v psychiatrické léčebně, další přišly dobrovolně na terapii kvůli psychickým problémům. Mezi oběťmi jsou ale i studentky psychologie nebo ženy, které navštívily Cimického v jeho ordinaci z pracovních důvodů nebo které s ním vystupovaly na literárním festivalu jako spisovatelky.

„Poškozenou, které v té době bylo 16 let a která byla převezena z nemocnice Bulovka do psychiatrické léčebny Bohnice z důvodu neúspěšného pokusu o sebevraždu, po vyřízení administrativních záležitostí odvedl do své kanceláře v té době prázdného pavilonu nemocnice, kde ji nejprve začal poslouchat fonendoskopem, a to tak, že ji svlečenou do půl těla osahával na prsou a v rozkroku, což ji šokovalo. Podařilo se jí domluvit, že potřebuje na toaletu, kam ji obviněný doprovázel, aby neutekla,“ popisuje obžaloba hned první případ z roku 1978.

Tuto ženu, která svůj příběh v minulosti popsala i pro Seznam Zprávy, Cimický poté dle obžaloby nutil k návratu do ordinace.

„Řekl, že ji propustí do domácího léčení, ale bude muset docházet na kontroly. Stranou od ostatních jí řekl, že si nepřeje, aby tam chodila s rodinou. Vícekrát už nepřišla, ale do 18 let se bála, že si pro ni přijde policie a zavře ji. Dvacet let se vyhýbala jakékoliv psychiatrické nebo psychologické péči. Tato zkušenost v ní vyvolala strach a obavu z lékařů a kvůli tomu se nezačala léčit,“ píše se v obžalobě.

Cimický se podle obžaloby v mnoha případech pokoušel zneužít pacientky, kterým předtím zapíchl do těla jehličky v rámci akupunktury. Ženy popsaly, že se kvůli tomu mohly jen obtížně bránit.

Nejprve je vyzval, ať se svléknou, a to včetně podprsenky. „Překvapilo ji to, ale nedokázala jeho lékařské autoritě odporovat,“ popisuje v několika případech obžaloba. Poté začal ženy osahávat, třel a mačkal jim prsa. Mnoho žen popsalo, že k nim nečekaně přistoupil a strčil jim jazyk do úst. V některých případech vytáhl penis a nutil je, aby ho sexuálně ukájely.

„Svlékl jí oblečení a pokoušel se o pohlavní styk s odůvodněním, že panenství je jen dívky, která si ho zaslouží. To se mu nepodařilo, neboť mu různě uhýbala a přitom opakovala, že nechce. Nakonec se uspokojil sám rukou a svým spermatem jí potřísnil podbřišek. Odešla rozrušená a už nikdy k němu nepřišla. Mnoho let se s událostí nikomu nesvěřila, mimo jiné ztratila zcela důvěru v psychologii a psychiatrii, snažila se na to zapomenout,“ popisuje obžaloba další z případů.

Utlumené kvůli akupunktuře i lékům

Oběti opakovaně mluví o tom, že nedokázaly vzdorovat autoritě lékaře. Řada z nich ztratila důvěru v psychiatry a některé se kvůli tomu neléčily se svými problémy. Další uvedly, že si celý život vyčítají, že se nedokázaly bránit.

„Na sobě měla jen kalhotky, a když měla napíchané jehličky v zádech a ležela na břiše, strčil jí svůj pohlavní úd do pusy, přidržoval si její hlavu rukou a dělal pohyby vůči její hlavě tak, aby dosáhl uspokojení. Poté vyvrcholil do jejích úst, a protože předtím nikdy neměla v ústech sperma a nečekala to, držela to v ústech do doby, kdy bude moci vstát. Po 15 minutách se obviněný vrátil. Vytáhl jí jehličky z těla a ona mohla sperma vyvrhnout do umyvadla. Nikomu se s tím nesvěřila, snažila se na to nemyslet. S odstupem času nechápe, že se nebránila,“ popsala státní zástupkyně před soudem.

Některé pacientky popsaly, že byly utlumené v důsledku použití léků. Cimický jim podle obžaloby ordinoval například Xanax. „Nebránila se i proto, že byla pod vlivem léků,“ píše se doslova v obžalobě.

Bývalé pacientky a klienty také popisují, že na ně byl ošetřující psychiatr hrubý, když se odmítly svléknout nebo mu poskytnout sexuální uspokojení.

„Když zůstala ve spodním prádle, rozčílil se, že jí tak nepomůže a nemůže akupunkturu aplikovat, aby si svlékla podprsenku. Poté k ní přistoupil, zapíchal jí jehličky do těla a okamžitě ji začal osahávat na prsou a v rozkroku. Když se jí dotýkal, tak se rozbrečela. To ho naštvalo, začal být hrubý, řekl jí, že se chová jako husa, co neví, co chce, ať se oblékne, že léčba pro dnešek skončila. Byla v šoku, nedokázala jakkoliv reagovat, rychle se oblékla, odešla a už nikdy nepřišla,“ popisuje jeden z takových případů obžaloba.

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy +2

Nesouhlasně kroutil hlavou

Cimický během předčítání obžaloby chvílemi nesouhlasně kroutil hlavou. „Všechny důkazy uvedené v obžalobě považuji za nesporné,“ dodala státní zástupkyně.

Obžalovaný lékař u soudu všechna obvinění odmítl.

„Musím odmítnout, že bych se kdy dopustil znásilnění nebo jakéhokoliv sexuálního násilí či nátlaku. A nejen sexuálního, vůbec násilí a nátlaku na někoho druhého. Stále přemýšlím nad tím, zda je možné, aby si některá z mých pacientek mohla vyložit mé jednání špatně. Mé jednání bylo vždy vedeno pouze a jedině s úmyslem a cílem léčit pacienta,“ řekl Cimický.

Psychiatr řekl, že na otázky soudce, státního zástupce či advokátů obětí nebude odpovídat. Ve své obhajobě, kterou přečetl z papíru, zpochybnil výpovědi obětí.