Začal soud s Cimickým. Psychiatr čelí desítkám svědectví o sexuálním násilí

„Vzal mě do svého lékařského pokoje, který byl tenkrát kompletně prázdný, v rekonstrukci. Bylo to jako z hororu. A tam se to stalo. Bylo to příšerné, otřesné, hnusné, slizké, nechutné. Prostě hrozné. Přemýšlela jsem, chtěla jsem na záchod, ale on šel se mnou i na záchod. Pamatuju si to jako dneska, dokázala bych popsat i ten pokoj, jak mi ukazoval obrázky. Vrátil se z Francie, myslím, že říkal, že tam studoval. Myslel si, že když uvidím Eiffelovku… Byl to pokus o znásilnění. Osahával mě, svlékal, líbal… Já jsem se bránila,“ tvrdila po letech pro Seznam Zprávy tehdy šestnáctiletá Kateřina, kterou Cimický jako ošetřující lékař převzal poté, co se pokusila o sebevraždu.