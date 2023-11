Po stopách mafie. Jak česká vražda souvisí se slovenským podsvětím

„Vyšetřujete smrt starého páprdy, který dělal zbraně pro zločince jak na Slovensku, tak v Maďarsku, tak v Česku. Někdo ho sundal. A když se to teď začne šetřit, co když vyplave ještě něco jiného? Každý je teď v panice, každý!“ znervózněl při pátrání reportérek Kovács.

„Sedlář měl ve sklepě dílničku a tam opravoval lidem zbraně, tlumiče a tak dál. A já osobně se můžu domnívat, že rodina před námi některé věci stoprocentně uklidila. Samozřejmě to mohla být motivace toho pachatele, nevíte, kolik inkasoval peněz nebo co komu vyráběl. Jestli se tam s někým dohadoval kvůli zakázce. On to všechno dělal na koleni, asi byl šikovný,“ řekl reportérkám Kucík.