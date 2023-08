Pokuta 30 tisíc. Trest pro šéfa policejních odborů, který jezdil bez řidičáku

Drexler dostal v roce 2017 zákaz řízení - to když na hlavní silnici do Karlových Varů, kde je povolených 90 kilometrů v hodině, jel víc než stočtyřicítkou. Ale přesto dál sedal za volant služební odborářské octavie. Takže případ skončil u trestního soudu.

Jenže Drexler stále jezdil, nejčastěji na trasách mezi domovským Mostem a Prahou. Protože - jak tvrdil potom u trestního soudu - nevěděl, že jeho žaloba byla neúspěšná. Vysvětloval to například tím, že s ním jeho advokát špatně komunikoval, například že nebral telefony. Takže Drexler, jak tvrdil, žil v domnění, že žaloba stále ještě běží a on může za volant.

„To však neučinil. Jeho obhajobu by bylo možné akceptovat v případě, že by se jednalo řádově o několik dnů, avšak obžalovaný takto řídil, aniž by věděl o stavu řízení o správní žalobě, po dobu více než dvou měsíců,“ napsal do rozsudku soudce Bednář.