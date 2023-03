Policie navrhla obžalovat učitelku za popírání války na Ukrajině

„Uvědomila jsem si, že čerpají pořád z těch samých zdrojů – nejvíc ze Seznamu nebo ČT. Znají jen jednu stranu věci, neumějí to zasadit do kontextu,“ uvedla pro zmíněné médium Bednářová.

Není to poprvé, co vyhozená češtinářka zaútočila na děti. Už v dubnu napsala prostřednictvím své advokátky vedení školy dopis, v němž žádala o potrestání žáka, který audionahrávku z vyučování pořídil.

Ředitelka Základní školy Na Dlouhém lánu Renata Riedlová se ale tehdy za děti postavila. „My jsme hrozně rádi, že ta nahrávka vznikla, protože jinak bychom neměli šanci jakýmkoliv způsobem zjistit, co se přesně v té třídě stalo, a bylo by to jen tvrzení proti tvrzení. Ti žáci nějakou dobu čekali, nahrávka není celou hodinu, ale v momentě, kdy už jim přišlo, že to tam nepatří,“ připomněla Riedlová.