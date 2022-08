Radní ANO v kauze cinknutých zakázek. „Zastrašoval mě,“ říká zastupitelka

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Róbert Masarovič je činorodý muž. V hlavním městě zvládá šéfovat Pražské strojírně se stovkou zaměstnanců a s půlmiliardovým obratem, je havířovským zastupitelem a radním, krajským zastupitelem a šéfem finančního výboru.

V moravskoslezském regionu platí za vlivného a angažovaného muže hnutí ANO, opentleného manažerskými zkušenostmi ze skupiny Agrofert. A zastává rovněž funkci jednatele Městské realitní agentury (MRA), spravující havířovský bytový i nebytový fond.

A právě kvůli této pozici se Masarovič podle zjištění Seznam Zpráv dostal pod tlak. Policie se při vyšetřování kauzy Via Consult, kterou Seznam Zprávy odkrývají již několik týdnů, zajímá i o zakázku spojenou s havířovskou realitkou, v níž je Masarovič jedním ze dvou jednatelů.

Na případ se v červnu začala ptát na jednání městského zastupitelstva opoziční politička Darja Škutová. Ta nyní tvrdí, že Masarovič se jí kvůli tomu pokoušel zastrašovat. Situací se bude zabývat i náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), do jehož gesce patří pražský dopravní podnik a pod něj spadající Pražská strojírna.

Rekonstrukce v podezření

O co v případu jde? Ostravští detektivové na konci května obvinili čtyři muže v čele s vazebně stíhaným podnikatelem Milanem Konečným z firmy Via Consult (dnes vystupující pod názvem Inteza advice) v případu zmanipulovaných stavebních zakázek. U toho narazili i na podezřelou zakázku v Havířově.

Na konci letošního dubna vypsalo město Havířov opakované výběrové řízení (to první zrušil antimonopolní úřad) na rekonstrukci obytného domu v Dlouhé ulici za 89 milionů korun.

Podle policejních zjištění byla soutěž připravena pro předem vybranou firmu Staseko Plus, jejíž jednatel Roman Moldrzyk kvůli tomu skončil mezi obviněnými. Podle kriminalistů výběrové řízení zařizoval neoficiálně a skrytě šéf firmy Via Consult Konečný.

Na souvislost zakázky s Masarovičem ukázal jeho stranický kolega z ANO, náměstek havířovského primátora Ondřej Baránek. Podle něj není pravda, že by zakázku skrytě připravovala firma Via Consult, jak tvrdí policie.

„Zakázku připravoval správce bytového fondu MRA prostřednictvím smluvního externího administrátora,“ tvrdí Baránek. Právě v agentuře MRA je jednatelem Masarovič.

Masarovič odmítá, že by se dopustil čehokoliv podezřelého. Obviněné figury kauzy Via Consult dle svých slov nezná a hájí se, že o policií prověřovaném výběrovém řízení neměl žádné informace.

K firmě Staseko Plus, pro kterou bylo dle policie výběrové řízení ušité na míru, Masaroviče prý nic nepojí. Hájí se tím, že soutěž měla na starost oficiálně vybraná firma ASA Expert. Právě za ni však dle policie ve skutečnosti jednal obviněný Konečný.

„Pana Konečného jsem viděl jednou a následkem tohoto setkání byla Via Consult vyřazena z registru firem a my jako jednatelé jsme nařídili neoslovovat jím zastupovanou společnost do výběrových řízení. Že něco manipuloval, jsem neměl tušení. Že pan Konečný něco vykonává, jsem slyšel poprvé až po návštěvě policie na magistrátu Havířova. Neměl k tomu žádné oprávnění,“ řekl Masarovič k dotazům Seznam Zpráv.

Výběrové řízení podle něj bylo zrušeno a MRA bude škodu vymáhat po administrátorovi ASA Expert. „Společnost Staseko Plus realizovala stavbu pro město Havířov v roce 2021 kvalitně, ale pozdě. Výsledkem je smluvní penále řádně vyúčtované. Na policii jsem podávat vysvětlení nebyl,“ dodal.

Milana Konečného nelze napřímo kontaktovat, protože je stíhaný ve vazbě. Seznam Zprávy oslovily Konečného obchodní partnerku Michaelu Filipiecovou, která ale odmítla na zaslané otázky odpovědět. Stejně tak nechtěla předat kontakt na Konečného advokáta.

Kam to strkáš nos

Dne 20. června se na zasedání havířovského zastupitelstva začala o kauzu firmy Via Consult, jež se živí administrováním veřejných zakázek, zajímat již zmiňovaná opoziční zastupitelka Darja Škutová. Bylo to tři týdny po policejním zásahu a v éteru byla tehdy pouze informace serveru Neovlivní.cz o tom, že jednou z podezřelých zakázek je i oprava městského domu v Havířově. (Detaily o havířovské větvi přinesly Seznam Zprávy v průběhu července.)

„Nicméně co by mě zajímalo, je, jak se kontrolní výbor postaví ke kauze ohledně takzvaných cinknutých veřejných zakázek, které měl administrovat Milan K. údajně i na MRA, a o jakou rekonstrukci by se tedy mělo jednat,“ zeptala se Škutová, která byla zvolena v tomto období na kandidátce SPD a nyní kandiduje jako lídryně širšího uskupení Havířov Sobě.

O deset dnů později jí přišla výzva ke sdělení relevantních informaci či omluvě od advokáta, kterého k tomu zplnomocnili jednatelé MRA Jiří Lankočí a Róbert Masarovič. V dopise, jejž mají Seznam Zprávy včetně plné moci k dispozici, právník opoziční zastupitelku vyzval, aby mu sdělila buď zdroj informace, nebo se za svůj dotaz pronesený na zastupitelstvu omluvila.

„Pokud nebudete tuto výzvu odpovídajícím způsobem reflektovat, vezměte na vědomí, že ze strany mého klienta budou zvažovány další právní kroky,“ informoval právník v závěru dopisu zastupitelku Škutovou.

Ta jednání MRA nechápe. Je přesvědčená, že bylo její povinností se na případ zeptat. „Je mou povinností zastupitelky chovat se jako řádný hospodář a ptát se, jestli je s majetkem a penězi města nakládáno správně. Je proto absurdní zpovídat se nebo omlouvat za položení otázky a za to, že hájím zájmy občanů a města. Vyjádření a dopis pana Masaroviče beru jako způsob zastrašování, abych do jejich věcí nestrkala nos,“ řekla Seznam Zprávám Škutová.

Ta se v roce 2014 dostala do havířovského zastupitelstva za ANO. O dva roky později se s hnutím rozešla ve zlém. „Můj pohár trpělivosti přetekl. Hlavními důvody jsou především neustálé nedodržování demokratických principů, diktátorské, až StB praktiky některých členů. Tento stav byl dlouhodobý a již se nedal vydržet,“ vysvětlovala v září 2016 svůj konec v ANO, po němž přešla jako nestraník do zastupitelského klubu KSČM.

Neberte si nás do huby

Atmosféra na červnovém zastupitelstvu města Havířov byla napjatá. Jak ukazuje videozáznam jednání, který mají Seznam Zprávy k dispozici, na dotaz zastupitelky Škutové reagoval radní Róbert Masarovič emotivně.

„Poslouchám žvásty nějakého pisálka o tom, že chodí někdo někam na nějaké výslechy. Pak poslouchám žvásty tady zastupitelky o cinknutých zakázkách. Tak já vám tedy zodpovím, že za další takový žvást budu podávat trestní oznámení na porušení dobrého jména obchodní společnosti. Nikdo z MRA s tím nemá nic společného, nikdo tam nikde nebyl. Policie, co chtěla, si odvezla a za čtyři dny vrátila s tím, že ji to nezajímá,“ pronesl Masarovič na zastupitelstvu.

S dotazem opoziční zastupitelky se nehodlal smířit. „Městská realitní agentura má 110 zaměstnanců. Nevidím důvod, abyste si je tímto odporným způsobem brala do huby pro sebezviditelnění. To je obzvláště nechutné. Abyste dehonestovala celou firmu pro nějaký takový žvást, to se na mě nezlobte,“ dodal.

Na jedné straně připustil, že prací opozičního zastupitele je pídit se po nejasnostech, dotaz Škutové ale označil za „bezdůvodnou skandalizaci koaličních představitelů za hranou zákona“. Důvěryhodnost Škutové zpochybňuje vystřídáním několika stran a hnutí.

„Svými výroky poškodila dobré jméno Městské realitní agentury, na což jsme jako jednatelé společnosti byli nuceni reagovat dopisem. Reagovali také zaměstnanci společnosti a odborová organizace,“ míní Masarovič.

Masarovič je vlivnou postavou moravskoslezského ANO, v letech 2012 a 2013 byl předsedou představenstva společnosti AGF Food Logistics, spadající do skupiny Agrofert. Ve volbách kandiduje v Havířově z 5. místa. V radě města dle svých slov ale končí.

Manažerskou prioritou pro něho zůstává působení v Pražské strojírně. „Zastupitelstvo města i kraje je pětkrát do roka. Mou prioritou v profesní oblasti je moje práce v Pražské strojírně. Nijak nekoliduje s mým angažmá v komunitě, kde mám bydliště,“ odpověděl na dotaz ke kumulaci funkcí.

Jak to ale s jeho dalším angažmá v pražské firmě bude, není jasné. Situací se chce zabývat náměstek pražského primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), do jehož gesce patří pražský dopravní podnik a pod něj spadající Pražská strojírna. Masarovič je poslední vysoce postavený manažer v čele pražských městských firem, jenž se do funkce dostal za éry vládnutí ANO.

„Děkuji za tyto závažné informace, kterými se budu okamžitě zabývat. Obecně platí, že neřídíme město politicky, ale odborně. Proto hned neměníme všechny manažery jen proto, že jsou spojeni s některou opoziční stranou. Pokud se ale ukážou skutečnosti, které popisujete, samozřejmě je namístě to ihned řešit,“ napsal Scheinherr Seznam Zprávám.