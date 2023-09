Rathův komplic chce také ven z vězení

„Obdrželi jsme žádost pana Kotta na podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,“ potvrdila to Seznam Zprávám mluvčí brněnského městského soudu Petra Láníčková. „Zatím ve věci není nařízeno žádné veřejné zasedání,“ doplnila.

Kottův advokát Tomáš Sokol o žádosti svého klienta nevěděl. „Odsouzení si podávají žádosti prostřednictvím věznice. To je nová úprava. Já tedy nevím, zda si kterýkoliv klient návrh podal, i když zpracováváme podklad,“ uvedl advokát Sokol.

Petr a Kateřina Kottovi byli stejně jako David Rath odsouzeni ve dvou větvích korupční kauzy kolem zmanipulovaných zakázek ve Středočeském kraji. Podle soudu si společně na přelomu let 2011 a 2012 domlouvali úplatky za zmanipulování tendrů ve Středočeském kraji za stovky milionů korun.

Policie během prověřování této kauzy zjistila, že manželé Kottovi přebírali miliony v hotovosti a vždy je obratem odvezli k sobě domů do vily v Rudné u Prahy. Pak je dělili mezi další aktéry kauzy.

„Když jsem začala ty peníze vydělávat, byla jsem z toho opravdu nadšená. A říkala jsem si: ‚Chci vydělat 50 milionů.‘ To byla moje meta. Jsem si říkala, že když to vydělám, nebudu mít strach, že nebudu žít v nouzi. A vem si, dneska mám takových 65,“ prohlásila Kateřina Kottová na tajně pořízené nahrávce.

Přitom objem peněz, které jim policie zajistila, nemusel odpovídat tomu, co se skupině kolem Ratha podařilo z veřejných rozpočtů získat. Podle jednoho z odposlechů se Kateřina Kottová (dříve Pancová) chlubila svému současnému manželovi Petrovi, jak už získala mnohem více, než plánovala.

A zatímco Kottovy následně poslal soud nejprve na šest let do vězení, Rathovi vyměřil sedmiletý trest. Ve druhé větvi pak všem třem soud trest zvýšil – na osm let.