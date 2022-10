Ředitel silničářů půjde k soudu. Za zakázku z éry hejtmanky Jermanové

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

K soudu míří první korupční případ související se zakázkami na opravy silnic v okolí Prahy.

Státní zástupce podle zjištění Seznam Zpráv obžaloval bývalého ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje Zdeňka Dvořáka. A také podnikatele Otto Zacha, majitele společnosti OZ Stavby, která od středočeských silničářů zakázky dostávala.

V případu se jedná o tři stavební akce. První z nich objednala krajská správa silnic kvůli opravě takzvaného propustku – malého tunelu, jímž se odvádí dešťová voda zpod silničního náspu. Stála milion korun. Odehrála se v době, kdy kraj vedla Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO, která - i přes závažné pochybnosti - opakovaně tvrdila, že při zakázkách středočeské správy silnic korupce není.

Další dvě zakázky jsou celkem za 700 tisíc. „Jako veřejný zadavatel vystupovala jedna malá obec v okrese Beroun,“ popsal pro Seznam Zprávy státní zástupce David Šindelář, který kauzu dozoruje.

Ať mi dají trest smrti

Všechny tendry spojuje to, že je získala společnost OZ Stavby podnikatele Zacha z Kladna. Ostatně i celá jeho firma je obžalovaná jako právnická osoba.

„Já už jsem v důchodu. Ať mi dají klidně trest smrti,“ prohlásil Zach. Míní, že je trestně stíhán na objednávku. „Kdo si to přál? Asi nějací ti politici. Člověk by nevěřil, že se něco takového může stát,“ řekl.

Bývalý ředitel silničářů Dvořák redakci vzkázal, že obžalobu považuje za účelovou a nesouhlasí s jejím obsahem. „Na obhajobě momentálně pracujeme a její detaily nebudeme nyní blíže komentovat,“ řekla jeho advokátka Lenka Hnilicová.

Policisté ani státní zastupitelství nezveřejnili k vyšetřovaným zakázkám bližší detaily. Ani to, jakým způsobem byly podle nich trestné činy spáchány. Zřejmé je pouze to, že firma OZ Stavby měla podle obžaloby informace o podmínkách zakázek předem. A to ji pak v soutěžích zvýhodnilo oproti konkurenci.

Kromě Zdeňka Dvořáka, podnikatele Zacha a jeho firmy jsou obžalováni ještě další dva lidé. Jejich jména nejsou známa.

Detektivové původně v kauze očividně mířili výš. Svědčí o tom fakt, že na silničáře byli nasazeni kriminalisté z elitní Národní centrály proti organizovanému zločinu. Nakonec se jim podařilo do trestního stíhání přetavit spíše jen drobné zakázky.

Foto: Krajský úřad Středočeského kraje Obžalovaný bývalý ředitel středočeských silničářů Zdeněk Dvořák.

Jermanová tvrdila: Nekrade se

Obžaloba se týká éry, kdy Středočeský kraj vedla Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Na podezřelé zakázky nebo na nejasnosti v účtech krajských silničářů, kteří hospodaří ročně s několika miliardami, tehdy vedení kraje upozorňoval zastupitel za ODS Michael Pánek. Například na statistiku, podle níž vyhrávají tendry stále stejné firmy. Nebo na to, že u některých zakázek na dopravní značení na silnice v hodnotě desítek milionů není možné zpětně zjistit, jestli firmy skutečně práci odevzdaly a v jaké kvalitě.

Michael Pánek také vypátral, že krajská správa silnic zadala ořezání stromů za 900 tisíc společnosti vlastněné šéfkuchařem z luxusního hotelu. Na jaře detektivové v této souvislosti obvinili několik lidí z podvodu. Jak podle policie ukázaly znalecké posudky, šéfkuchařova firma nic neudělala a jen vyinkasovala peníze.

Hejtmanka Pokorná Jermanová a její radní nechtěli nikdy přistoupit k vypracování hloubkového auditu, který by se ponořil nejen do utrácení u silničářů, ale zmapoval by i možné střety zájmů - vztahy mezi vedením organizace a stavebními firmami.

„Podle všech kontrol nenasvědčuje nic tomu, že by došlo k rozkrádání v krajské správě a údržbě silnic,“ odmítala audit hejtmanka předloni v únoru. Bylo to poté, co si vyšetřovatelé odnesli z kraje dokumenty k zakázkám za několik let.

Výměna ředitelů se nepovedla

Nyní obžalovaného ředitele silničářů Dvořáka vyměnila loni nová krajská koalice v čele s hnutím STAN. Místo něj vybrala v konkurzu manažera Jana Lichtnegera, ale i tohoto manažera radní letos v červnu odvolali. Stalo se tak po vlně zatýkání v korupční kauze Dozimetr, která se vyšetřuje kolem náměstka pražského primátora Petra Hlubučka (STAN) a podnikatele Michala Redla.

Silničáře Lichtnegera policie neobvinila, podle policejních dokumentů, z nichž tehdy Seznam Zprávy citovaly, ale byl jedním z výkonných článků Redlovy skupiny. Měl zajišťovat, aby skupině plynuly úplatky z dlouhodobých stamilionových zakázek na letní a zimní údržbu středočeských silnic.