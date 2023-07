„Smrt Ukrajincům,“ křičel a hajloval muž před pražskými strážníky. Nezasáhli

Reakce strážníků na místě měla ještě dohru. Popisují ji stejně jak Jelínková, tak Havranová. „Poté, co jsem kameru vypnula, tak na nás jeden ze strážníků začal řvát, že my nevíme nic o tom, co mají dělat s hajlováním a že co bychom na jeho místě jako dělali my. Místo aby řešili to, co se stalo, byli naštvaní na nás, že se tím vůbec zabýváme,“ popisuje Havranová.