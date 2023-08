Srážka se srnou i audinou. Soukromá nehoda kancléřky udělala dusno v Akademii věd

Akademie věd před pár lety koupila služební vůz. K dispozici ho měla bývalá kancléřka Martina Bártová, která jej ale využívala i v soukromí. Najezdila takto desítky tisíc kilometrů. Za „soukromé“ kilometry platila méně než za „služební“. A nejen to.

Šetření probíhalo od letošního ledna do července. Šlo o plánovanou kontrolu, kterou vedl Útvar interního auditu. S jeho závěry, o kterých v uplynulých dnech informovaly Seznam Zprávy a které auditoři označili za závažné, se nyní seznamuje jak vedení Akademie věd, tak Ministerstvo financí.

Dění kolem bývalé kancléřky Martiny Bártové, která na svou funkci rezignovala loni na podzim, věnovali auditoři při svém šetření značný prostor. Kritizovali jednak to, že Bártová mohla využívat služební vůz Akademie věd pro soukromé účely, tak okolnosti a vypořádání škody z nehody.

Podle auditu došlo k nehodě 6., nebo 7. prosince 2021. Loni v dubnu podepsala kancléřka Bártová protokol o škodě, ve kterém sdělila, že škoda na autě vznikla 7. prosince 2021 při srážce se srnou. K nehodě nepřivolala policii, což podle kontrolorů bylo chybné, protože se jednalo o škodu na majetku třetí osoby a nařizovala jí to i smlouva. Navíc bývalá kancléřka dle auditu příslušnou jízdu označila za soukromou.

To, že si auditoři nebyli jistí časovým údajem, kdy k nehodě mělo dojít, způsobil Bártové dopis z letošního března. Napsala, že škodu dne 6. prosince 2021 – tedy o den dříve, než uváděl výše citovaný protokol škody – způsobila řidička vozidla zn. Audi, s německou SPZ, v devět hodin ráno v Divadelní ulici v centru Prahy. Podle Bártové tuto nehodu prošetřila policie, která o tom sepsala protokol.

Auditoři do své zprávy napsali, že mezi výše popsanými vyjádřeními o vzniku škody na vozidle existuje rozpor. Upozornili zároveň, že výše popsané jednání mohlo být v konfliktu se zákony. „Pokud je tvrzení Mgr. Bártové v tomto dopise pravdivé, domnívá se Útvar interního auditu mj., že mohlo dojít k naplnění skutkové podstaty trestného činu dotační podvod,“ zmínili kontroloři.

Na začátku letošního roku proběhlo zasedání škodní komise Kanceláře Akademie věd (KAV), které doporučilo předsedkyni Evě Zažímalové odepsat škodu na vrub státního rozpočtu. „A to navzdory kvalitně zpracovanému právnímu stanovisku Mgr. Kovacevic, z něhož jednoznačně plyne povinnost AV ČR dát škodu Mgr. Bártové k náhradě,“ stojí v interním auditu.

Na rozpor ohledně doby, kdy a jak k nehodám došlo, se Seznam Zprávy zeptaly vedení Akademie věd. To tvrdí, že se obě kolize odehrály den po sobě – s německým vozem Audi i se srnou. Tedy opačně, než s jakými informacemi pracoval interní audit.

Co se týká pojišťovny, podle Martinka provozní odbor Střediska společných činností sepsal obě nehody jako dvě samostatné pojistné události. Nakonec však podal jen nárok na pojistné plnění z druhé nehody – tedy té se srnou, protože nebylo možné spočítat, jakou škodu která nehoda způsobila.

Martina Bártová nastoupila do vedení Kanceláře Akademie věd na začátku roku 2019. V červnu roku 2020 Středisko společných činností (SSČ) koupilo za 770 tisíc Citroën C5 Aircross a uzavřelo smlouvu o výpůjčce s Akademií věd, svou nadřízenou organizací. Ta vozidlo poskytla své kancléřce, fakturu za užívání vozidla i pro soukromé účely jí ale vystavila až se značným zpožděním.

„První faktura za užívání vozidla byla vystavena až po 20 měsících od zahájení užívání tohoto vozidla ze strany AV ČR, a to zřejmě až poté, co na vozidle Citroën vznikla škoda v prosinci 2021 v souvislosti s autonehodou,“ popsali situaci auditoři.

To, že Bártová využívala služební vůz Akademie věd i v soukromí, v Kanceláři Akademie věd rezonovalo. Atmosféře nepomohlo ani to, jakým způsobem se po nástupu Bártové do funkce oslabily kontrolní mechanismy.