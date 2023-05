Stíhaný lobbista Redl sledoval finále poháru na tribuně jako VIP host

Kdo a jak Redla, který býval spolupracovníkem uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře, do VIP části fotbalové arény dostal, však nikdo říct nechce. Nepřekvapivě ani samotný Redl, který, stejně jako jeho právník, na dotaz Seznam Zpráv do vydání článku nereagoval.

To potvrdili i zástupci klubů, jimž bylo v epet Aréně přiděleno necelých 6300 vstupenek. „Tuto informaci (o účasti Redla, pozn. red.) nemám. Vstupenky nebyly na jméno a distribuovala je spousta stran,“ uvedl mluvčí Sparty Ondřej Kasík, podle něhož většinu lístků zajišťovala FAČR. „My jsme měli do VIP velmi omezený počet lístků. Myslím, že by to ani nepokrylo potřeby klubu. Ani naši sponzoři neměli VIP,“ sdělil mluvčí Slavie Michal Býček, jehož klub pohár ve středu večer vyhrál.