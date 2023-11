Úřady dopustily týrání jeho dětí. „Ať se aspoň omluví,“ zlobí se otec

„Byl bych rád, kdyby za to, co se klukům stalo, byl někdo z OSPODu potrestán nebo kdyby se nám aspoň veřejně omluvili,“ řekl Seznam Zprávám otec, který na možné týrání svých dětí žijících u matky upozorňoval, avšak úřady přesto nezasáhly.

Čemu byli dva synové Františka Š. od svých tří respektive pěti let vystaveni, bylo naplno popsáno před týdnem u Krajského soudu v Praze.

Matku dětí odsoudil, zatím nepravomocně, na šest let vězení. Podle obžaloby za to, že s druhem mlátili děti pěstmi, bili je ostrým nožem přes chodidla, k jídlu jim dávali jen suchý chléb, nutili je doma pořád uklízet a zavírali je na celý den nebo i přes noc do sklepa, kde děti spaly na pytli sena.