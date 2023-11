Matka s druhem roky surově bila syny. Spát museli ve sklepě na pytli sena

Dosud neznámou kauzu objevily Seznam Zprávy krátce před zahájením soudního procesu. Obžaloba popisuje, jak za dveřmi jednoho bytového domu nejméně dva roky týrali dospělí žena a muž, matka a její druh, dva chlapce. Lenka K. a Ivan F. se vůči dětem, jimž byly tři roky a pět let, dopouštěli nejhrubšího násilí.

Bili je pěstí nebo vařečkou, škrtili je a zavírali na noc do sklepa, kde je nechávali spát bez přikrývky jenom na vycpaném pytli. Trvalo to několik let a zlom přišel ve chvíli, kdy si učitelka v základní škole všimla, že její žák nemůže skoro chodit.