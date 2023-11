Matka dostala za surové týrání dvou malých synů šest let vězení

Krajský soud v Praze poslal do vězení Lenku K. za to, že se s druhem Ivanem F. několik let dopouštěla hrubého násilí na dvou synech.

Podle nepravomocného rozsudku, který byl vynesen hned v den zahájení procesu, by měla jít na šest let do vězení. Případ jejího druha, který zmizel na Ukrajině a proti němuž je vedeno trestní řízení jako proti uprchlému, byl vyčleněn k samostatnému projednání.

Soudkyně Jana Novotná vedle trestu ve vězení také rozhodla, že žena musí oběma synům zaplatit odškodné. Staršímu jeden milion korun, mladší 750 tisíc.

„Soud připouští, že částka je poměrně vysoká, ale vzhledem k tomu, že se to dělo malým chlapcům, tak soud má za to, že ty částky jsou poměrně přiléhavé k tomu, co museli prožít i vzhledem k tomu, že jim to dělala jejich matka,“ uvedla Novotná. Jak obžalovaná matka tak i státní zástupkyně si vzaly čas na to, zda proti rozsudku podají odvolání.

Týraní, které začalo, když dětem bylo tři a pět let, trvalo několik let. Obžaloba popsala, že dospělí chlapce bili pěstí nebo vařečkou, škrtili je a zavírali na noc do sklepa, kde je nechávali spát bez přikrývky jenom na pytli vycpaném slámou.

Obžalovaná matka Lenka K. na začátku soudního jednání projevila lítost nad tím, co svým dětem udělala. „Je mi líto, že se to stalo,“ řekla s tím, že se za všechno chtěla omluvit, už když bylo týrání odhaleno a úřady daly děti k jejich otci. „Já jsem se od počátku snažila, když šli k otci, se za všechno omluvit, ale nebylo mi to umožněno,“ řekla obžalovaná.

Matka své činy přiznala.

Když se jí soudkyně Jana Novotná ptala, zda souhlasí s popisem skutku i s použitou právní kvalifikací, odpověděla obžalovaná: „Ano.“

Státní zástupkyně Miloslava Zagarová ženě u soudu navrhla minimálně šestiletý trest ve vězení. „Vzhledem k tomu, že obžalovaná byla vlastní matkou těchto chlapců a jako taková měla větší podíl na páchání této trestné činnosti, byla zodpovědná za to, jak se k nim kdo chová,“ zdůvodnila žalobkyně Zagarová.

„Nezastala se jich, nechránila je a je otázka, zda se jednou stane, že jí synové odpustí, čeho se na nich dopouštěla,“ doplnila.

Když pak dala soudkyně Lence K. poslední možnost se vyjádřit, obžalovaná prohlásila: „Kéž by se dal vrátit čas.“

Foto: Seznam Zprávy, Seznam Zprávy Obžalobu v případě týrání dvou chlapců má redakce k dispozici.

Podle obžaloby, kterou mají Seznam Zprávy k dispozici, děti při vyšetřování policistům popsaly detaily, jak byly týrány.

Uvedly například, že zatímco matka a její druh odpočívali, musely uklízet – koupelnu, pokoj, chodbu nebo kuchyň. V případě, že práci neudělaly nebo úkol nesplnily, přišel trest. „Někdy nás bili každý den,“ popsal starší chlapec dále policistům. Mlátili ho tak, že měl dokonce podle lékařů zlomené žebro.

Podle znalců bylo týrání tak kruté, že bude mít pro chlapce s největší pravděpodobností doživotní následky.

Osoby obžalovaných: agresivní, asociální Obžalovaná matka Lenka K. je podle znalců duševně nestabilní, vznětlivá a reaguje nepřiměřeným chováním. Je nepřátelská, zlostná a chová se agresivně k druhým a má útočné myšlení. Její druh Ivan F. je podle závěru znalců extrovertní osobnost, chybí mu empatie a má vysoké sebevědomí. Výsledky osobních testů přímo neukázaly na jeho agresivitu, ale na antisociální chování. Záměrně zkresluje informace.

Poté, co na ně loni v létě byla podána obžaloba, uprchli Lenka K. i Ivan F. přes Polsko na Ukrajinu. Na oba byl vydán zatykač. Matku chlapců však nedávno zadrželi a vydali do Česka. Ve vazbě skončila před dvěma týdny. Ivana F., který je ukrajinským občanem, úřady jeho země do Česka nevydaly.

Žena byla nalezena ve Lvovské oblasti. Kde je Ivan F., soud přesně neví. Ale podle soudkyně Novotné je pravděpodobné, že právě ve zmíněné oblasti bude pobývat i Ivan F. Právě odtud totiž pochází.