Z asistentky náměstkyní: sháněla punčochy, hlídala děti a dělila miliardy

Mladá žena v brýlích s dvojitou modrou obroučkou dává hned zpočátku na srozuměnou, že se rozhodla být otevřená.

„Dobře, prostě narovinu: s Peltou jsme měli krátkodobý milenecký vztah. Měli jsme se rádi.“

Jakkoli nemáme žádnou touhu zabíhat do bulvárních podrobností jejího vztahu s fotbalovým bossem, co mezi nimi bylo, důležité je.

Přineslo to ústřední důkaz v možná největším dotačním skandálu českého sportu.

Všechno slyšeli

Do pražského bytu na Senovážném náměstí, kde bývalá náměstkyně na Ministerstvu školství Simona Kratochvílová trávila s Miroslavem Peltou společné chvilky, nasadila policie odposlechy a nahrála si, jak se baví o rozdělování veřejných peněz. Jak společně řeší, kdo je dostane, a kdo ne.

Nahrávky jsou dnes mezi hlavními důkazy obžaloby, která byla kvůli dotacím podána, a vážně je vzal také soud, protože na jejich základě poslal obžalované Kratochvílovou i Peltu nepravomocně do vězení.

Je totiž důležité říci, že rozdělování dotací, veřejných peněz, má být fér. Kdo splní podmínky, má dotaci dostat, kdo ne, nemá mít nárok. Jenže jak se ukázalo u soudu, kolem dotačních peněz na sportovní projekty běžel proces od samé podstaty manipulativní. A nešlo o málo, náměstkyně Kratochvílová měla na starosti budget ve výši kolem šesti miliard korun.

Hlavní problém byl v takzvaných investičních dotacích z programu číslo 133510. V něm byla půlmiliarda, kterou chtěli všichni. A proto politici chodili za náměstkyní, aby „svým“ dotacím pomohli.

„Byl to systém a byla to z mého pohledu praxe, do které jsem nastoupila. Byla tam za ministryně Valachové,“ říká Simona Kratochvílová, která k otevřené výpovědi odhodlala, až když ji soud poslal na šest a půl roku do vězení.

Ústředním motivem jejího nynějšího svědectví je bývalá nadřízená, ministryně školství v Sobotkově vládě Kateřina Valachová.

Proč to o ní Simona Kratochvílová vlastně říká? A proč to říká právě teď?

Foto: Seznam Zprávy Kateřina Valachová. O případu dotací pro sport i o selhání své náměstkyně mluvila i i pro Seznam Zprávy. Simona Kratochvílová teď promluvila o ní: Plnila jsem jenom její pokyny, říká.

Řekli mi, ať mlčím

Simona Kratochvílová a Kateřina Valachová se před nástupem na Ministerstvo školství blíže znaly z Brna, pracovní tandem pak krátce tvořily na Úřadu vlády. To však prý nebyl hlavní důvod, proč bývalá náměstkyně o některých věcech mlčela a nechala si otevřenost až po rozsudku.

„Nevypovídala jsem, protože mi to poradili moji advokáti,“ vysvětluje to teď prostě. Celou dobu věřila, že do vězení nakonec nepůjde. A když mlčení nepomohlo, rozhodla se promluvit – to je její jednoduchá logika.

Simona Kratochvílová netvrdí, že se nic nestalo, že nic neudělala. Stalo. Ale bývalá náměstkyně říká, že její role byla jiná, než jak je popsána v rozsudku. Že nebyla hlavou spiknutí, které podle libosti přihazovalo veřejné peníze, komu se zlíbilo. Ve skutečnosti prý byla kolečkem v systému, který na ministerstvu existoval.

„Plnila jsem pokyny své nadřízené a zároveň jsem si neuměla představit, že nebudu poslouchat přání politiků, kteří byli zvoleni v demokratických volbách, a tak jsem je poslouchala,“ pokračuje Kratochvílová.

Své náhlé svědectví dokládá diářem, který je skutečně plný schůzek s politiky.

Zrozena jako tajemnice

Simona Kratochvílová celý svůj život do nástupu na Ministerstvo školství pracovala jako lepší asistentka nebo tajemnice. Je to její skoro až biologické nastavení. „Já jsem vlastně ještě na Úřad vlády nastupovala s tím, že jsem v celé své kariéře řešila podpůrné funkce,“ říká sama o sobě.

Na Úřadu vlády pracovala v sekci legislativy. Už tam ji přivedla Kateřina Valachová, která jako náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu byla její nadřízenou. A když byla pak 17. června 2015 Valachová jmenována ministryní školství mládeže a tělovýchovy, Simona Kratochvílová ji následuje. Původně je ředitelkou její ministerské kanceláře.

Mezi prvními kroky ve sféře sportu pak Kateřina Valachová jako ministryně vyhlašuje, že do dotačního řízení, v němž stát rozděluje podporu na sportovní projekty, přizve i obce a kraje, aby mohly vedle sportovních klubů také žádat o peníze.

Výsledkem je, že se na rozdělování dotací zvyšuje tlak.

Jednak zapojení obcí a krajů násobí počet zájemců, přičemž objem peněz zůstává stejný. A za druhé tu politici brzo ucítí příležitost, jak ovlivňovat toky veřejných peněz. Zrovna se to hodí, protože ve Sněmovně jim pro tento účel skončila opakovaně kritizovaná praxe zvaná porcování medvěda (poslanci si při hlasování o rozpočtu mohli poslat různé částky jako podporu do svých regionů nebo do svých zájmových oblastí).

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy Řekli jí, ať mlčí, tak mlčela. „Té role tajemnice jsem se nikdy neodloučila,“ přiznává Simona Kratochvílová.

Do této situace je rozená asistentka Simona Kratochvílová v srpnu 2016 Valachovou jmenována do pozice s velkou odpovědností. Stává se, jako zdánlivě oddaná služebnice Valachové, náměstkyní ministryně školství.

„Ze dne na den jsem položila tužku na jednom stole a sedla jsem si do kanceláře ve vedlejší místnosti,“ vzpomíná na kariérní postup Simona Kratochvílová. „Sice jsem se stala náměstkyní, ale vlastně jsem se neodloučila od role té tajemnice,“ hodnotí svůj „vzestup“.

Jaký byl ve skutečnosti, odhalují reálné příběhy: když bylo potřeba, běžela ministerská náměstkyně Kratochvílová do obchodu a kupovala své ministryni punčochy. Nebo se jí starala o děti, když členka vlády neměla čas.

Kouzlo vtipného bosse

Co se nedá oběma ženám upřít, byla jejich pracovitost.

„Jezdily jsme do kanceláře na půl sedmou a končívaly jsme před půlnocí. O víkendech jsme spolu jezdily do Brna, kde jsem dělala mámu malé dceři, prala a vařila. V neděli jsme se zase vracely s ministryní do Prahy a zase znova,“ vypráví Simona Kratochvílová.

Právě v tomto hektickém období potkala Miroslava Peltu, který ji okouzlil a s nímž přiznává krátký vztah.

Simona Kratochvílová o Peltovi říká, že byl vtipný, on se vůči ní omezuje pouze na slova, že náměstkyni pro sport jenom radil. „Přivedla mne k ní Valachová jako poradce,“ říká Pelta, považovaný ve sportovním prostředí za schopného a vlivného muže s postupy šíbra.

Odposlechy z bytu na Senovážném policistům odkryly, v čem Peltovy rady spočívaly: zhusta v tom, jakým zájmům, kterému z politiků, vyjít při rozdělování veřejné podpory pro sport vstříc.

Foto: Profimedia.cz Miroslav Pelta (tančí na chodbě soudní budovy) zaujal i Kratochvílovou svým vtipem.

Řekli mi, komu dát

Simona Kratochvílová teď – po odsuzujícím rozsudku – tvrdí, že zájmy politiků a vlivných lidí na ni většinou nasměrovala ministryně Kateřina Valachová.

„Ano a mně to ani nepřišlo divné,“ říká s povzdechem bývalá náměstkyně. „Paní Valachová mi prostě řekla, tohle zajímá toho a toho, podívej se na to.“

Dokládá to sms zprávami a e-maily.

Jedním z úkolů podle Kratochvílové bylo pomoci například Michalu Haškovi, někdejšímu hejtmanovi Jihomoravského kraje a spolustraníkovi ministryně Valachové z ČSSD. Bývalá náměstkyně ukazuje e-mail, v němž z kanceláře ministryně dostává pokyn: přednostně informovat Jihomoravský kraj, které dotační žádosti mohou uspět a které ne. Kdo tuto informaci první ví, získává náskok a větší šanci podporu dostat.

Foto: Seznam Zprávy Pokyn od ministryně z výjezdu: Informujte Brno.

Kateřina Valachová nechce nová svědectví své bývalé podřízené příliš komentovat. Považuje jej za účelové a motivované snahou pomoci si v těžké situaci před soudem. Roli v dotačních manipulacích však bývalá ministryně odmítá.

Když ji redakce konfrontuje přímo s e-mailem přikazujícím podat strategické informace jmenovitě hejtmanu Haškovi, zpochybňuje nejprve autentičnost e-mailu, a i když je ubezpečena, že jde o součást policejních důkazů, najde odpověď: Haškovi pomoci nechtěla.

Foto: Seznam Zprávy Úkol ministryně splněn, píše Haškovi náměstkyně.

„Informace všem obcím a krajům, které doložily spoluúčast v dotaci ze svých obecních a krajských rozpočtů při podání žádosti o dotaci o vyřazení z důvodu nesplnění podmínek při formálním hodnocení (úplnost žádosti, příloh, podpisů apod.) je zcela standardní část dotačního řízení,“ reaguje v písemné odpovědi.

Bývalý hejtman Michal Hašek, který už opustil i řady ČSSD, verzi Kateřiny Valachové víceméně potvrzuje. „Žádnou dohodu s paní Valachovou o dřívějším informování Jihomoravského kraje k záležitostem sportovních dotací jsem neměl,“ tvrdí Hašek, avšak jedním dechem nezpochybňuje, že by (dohoda) nemohla existovat. „Nemohu vyloučit, že s ní, či paní náměstkyní komunikovali i jiní členové vedení kraje, například náměstci, nebo někdo z vedení krajské organizace.“

Koho zavřít

Na své pravdě zůstává i Simona Kratochvílová, které stejně jako Miroslavu Peltovi hrozí v kauze sportovních dotací pobyt ve vězení.

„Vzhledem k tomu, že jsme byli odsouzení, do vězení s námi by měli jít i další,“ říká obžalovaná bývalá náměstkyně a přidává výčet 19 veřejnosti dobře známých jmen, jejichž nositelé se podle ní provinili přinejmenším stejně jako ona nebo její poradce z pražského bytu.

Na jejím seznamu je jedna bývalá ministryně, jeden současný ministr, ústavní soudce, dva hejtmani, předseda politické strany, kandidát na prezidenta, poradce prezidenta republiky či šedá eminence bývalé vládní strany.

„Ti půjdou s námi,“ uzavírá Simona Kratochvílová. Pokud by čtenáře zajímala jména konkrétně, jsou v podcastu Služebná mocných.

