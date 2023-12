Za koncem whistleblowera je vedení ministerstva. Píše to sám Blažkův úřad

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje ve změnách, kvůli kterým bude od ledna bez místa ředitel insolvenčního odboru Jan Benýšek. A to navzdory tomu, že nový zákon na ochranu oznamovatelů, který samo ministerstvo prosadilo, mu jako whistleblowerovi zaručuje ochranu proti odvetě nadřízených .

Rozdělení Benýškova odboru na dva už schválila vláda Petra Fialy (ODS) jako součást širších změn napříč státní správou. Nyní je musí ještě promítnout do svého řádu samotný resort. K tomu ale musí alespoň papírově vypořádat připomínky vlastních expertů, kteří proti změně protestují.

A právě dokument o vypořádání, které mají Seznam Zprávy k dispozici, zpochybňuje tvrzení ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS), že to není on, kdo navrhl zrušení místa Benýškovi. Dokonce to označil za „prokazatelnou lež“.