Zemanův švagr měl ve státní firmě až 56 tisíc. Rakušan chce vědět za co

Starší bratr Ivany Zemanové, manželky dnes už bývalého prezidenta Miloše Zemana. Vystudoval za komunismu vojenské školy, do roku 2003 byl příslušníkem armády. Dotáhl to mimo jiné na šéfa Okresní vojenské správy v jihočeském Vimperku.

V roce 2013 nastoupil do oddělení auditu na Ministerstvu vnitra, které tehdy vedl Martin Pecina - Zemanův oblíbenec, jehož prezident dosadil do úřednické vlády. Odtud pak Bednarčík přešel do České pošty a nakonec do Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).