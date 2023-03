Za tajnou práci pro stát dostával Zemanův švagr desítky tisíc měsíčně

Švagru prezidenta Miloše Zemana chodila podle zjištění Seznam Zpráv po dva roky pravidelná výplata od státu. A to za funkci, u níž nikdo nechce vysvětlit, co vlastně obnáší. Ani popsat, jakou práci v ní prezidentův příbuzný vykonal.

Bednarčíka zaměstnávala v letech 2019 a 2020 Národní agentura pro komunikační a informační technologie (NAKIT). Je to servisní organizace spadající pod Ministerstvo vnitra, která poskytuje státu servis v IT oblasti.

„Nevím, k čemu by to bylo dobré,“ reagoval Bednarčík na otázku, co konkrétně pro agenturu dělal, při rozhovoru s reportérem Seznam Zpráv v cukrárně v jihočeských Strakonicích, kam přijel z domovského Vimperku. „Já vám říkal předem, že vám toho moc nepovím,“ dodal na omluvu.

„Když jsme se zajímali, k čemu je to dobré, bylo nám řečeno, že cílový úkol se nedozvíme, protože se plní v utajeném režimu. My jsme plnili jen dílčí úkoly,“ prohlásil Bendarčík.

Nyní Seznam Zprávy zjistily a ověřily, že Bednarčík bral jako externista zaměstnaný na půlúvazek 700 korun na hodinu. Při dvaceti hodinách týdně (víc nesmí „dohodář“ ze zákona odpracovat) by to znamenalo 56 tisíc měsíčně.

„My jsme dělali zabezpečovací kroky. A pak IT vymýšlelo, co dál. Ale já jsem s ajťáky nikdy přímo nemluvil,“ popsal Bednarčík. Jeho mise v NAKIT skončila ke 31. prosinci 2020, protože podle Bednarčíka začal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) prosazovat jiné priority než migraci. Nadto po většinu roku všechny zaměstnávala covidová pandemie. „To, co jsme dělali my, už bylo vyčichlé,“ řekl Bednarčík.