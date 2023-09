Konsolidační balíček bych udělal tvrdší, pokáral prezident vládu

Podle Pavla většina lidí při debatě o konsolidačním balíčku ví, že bude jen prvním krokem pro snížení schodků veřejných rozpočtů. „Balíček už teď vyvolává tolik rozepří, že vláda asi nenajde sílu, aby příští rok přišla s dalším. Asi by bylo rozumnější udělat razantnější krok a konsolidaci udělat tvrdší. Bylo by potřeba vysvětlit lidem, že to teď bude třeba dva roky bolet a pak se z toho snadněji vyhrabeme,“ řekl prezident.

Podle něj by Česko při tomto tempu stahovalo deficit veřejných financí dalších deset let. „Přitom brzy se z příjemců evropských peněz budeme měnit v plátce. Podmínky se budou zhoršovat. Problémů je řada a vláda je bude muset řešit,“dodal.

Kritizoval také pomalou výstavbu dálnic či vysokorychlostních tratí. Podle něj oproti sousedům zaostáváme. „Stáváme se ostrůvkem v Evropě, který bude lepší objet. Očekával bych víc investic v tomto odvětví. Podívejme se do Polska, které masivně investovalo do stavby dálnic a železnic. My jsme posledních deset let strkali peníze víceméně do kupování voličů,“ řekl.