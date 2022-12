Kroky vlády proti chudobě nebudou stačit, varují experti

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Podle průzkumu společnosti PAQ Research zdražování energií a potravin ohrozí až čtvrtinu českých domácností. Vláda Petra Fialy (ODS) dlouhodobě proklamuje, že „nenechá nikoho padnout“. Poslanci naposledy kývli na zvýšení rodičovského přídavku i úpravy příspěvku na bydlení.

Podle expertů oslovených Seznam Zprávami však vládní opatření, která začnou platit od Nového roku, nejsou dostatečná. Apelují na zavedení sociálního tarifu či odpuštění některých plateb pro zranitelné rodiny s dětmi.

„Dosavadní kroky vlády nebyly optimální. Hlavní nástroj, s nímž vláda doteď přišla, jsou stropy na ceny energií. Opatření může přijít vládu až na 130 miliard korun ročně. Myslím, že se trochu zaspalo s hledáním efektivnějších adresných opatření,“ uvedl pro Seznam Zprávy hlavní ekonom Delloite ČR David Marek.

V tomto ohledu zmiňuje právě úpravu parametrů sociálních dávek. „Na příspěvky na bydlení a přídavky na děti se ročně vyplácí méně než deset miliard korun. Kdybychom znásobili tyto dvě klíčové dávky, nejohroženější skupiny by to ochránilo daleko lépe,“ dodal.

Sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop uvedl, že na příspěvek na bydlení má sice nyní nárok asi pětina českých domácností, skutečně jej však pobírají asi jen čtyři procenta lidí.

„Pokud se počet příjemců příspěvku na bydlení za rok podařilo zvýšit jen o padesát tisíc, tak si nejsem jistý, jestli tento nástroj bude stačit,“ uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Měsíční náklady na příspěvek na bydlení odhaduje Ministerstvo práce a sociálních věcí pro příští rok na 1,11 miliardy korun. Z toho 923 milionů korun připadá na současné příjemce a 189 milionů korun by si měli rozdělit příjemci noví.

Spoluautor studie Život k nezaplacení volá po dalších opatřeních, která zmírní problémy nejohroženějších skupin. Kromě zefektivnění příspěvku na bydlení navrhuje zavedení sociálního tarifu. Jasně stanovenou částku by mířil cíleně k nízkopříjmovým domácnostem.

„Lze ji adresovat třeba lidem čerpajícím slevu na děti nebo těm s nízkými důchody pod hranicí určité částky. Údaji z administrativních dat si definujete ohroženou skupinu. Když jsme to řešili v ekonomické radě vlády, tak nejchudší skupina měla okolo 25 procent domácností,“ řekl jeden z poradců vlády.

Připomněl, že letos schválený úsporný energetický tarif mířil do všech domácností a pohyboval se okolo tří tisíc korun. „U sociálního tarifu může být částka třeba dvojnásobná, ale jen pro těch 25 procent ohrožených domácností. Stát by to přišlo na polovinu peněz co úsporný tarif,“ srovnal Prokop.

Daniel Hůle z neziskové organizace Člověk v tísni mimo jiné řeší dluhové poradenství. Podle něj se Češi ocitli ve specifické situaci, protože náklady na energie v mnoha případech přerostly cenu nájmů.

„Proto by bylo efektivnější zavést sociální tarif pro množinu lidí, kteří splňují nárok na příspěvek na bydlení. Platí to minimálně u seniorů, kde jsou předvídatelné příjmy a víceméně i výdaje. Této množině srazíme náklady na energie a odbřemeníme úřady práce. Zařídilo by se to přes poskytovatele energií,“ uvedl pro Seznam Zprávy. Doplnil, že Člověk v tísni navrhoval sociální tarif už v lednu.

Prokop přidal příklad z Velké Británie, kde se dodavatel energií může dostat do chráněné databáze státu. „Na základě vašeho schválení si ověří, že patříte k ohroženým skupinám a máte nárok na levnější energii. Kdyby se český stát snažil už od jara, bude schopný něco takového spustit do konce roku,“ sdělil. Teď už se to však podle něj nestihne, protože je potřeba propojit databáze některých úřadů.

Podle Marka může být sociální tarif krok správným směrem. „Pokud bude dobře designován, opravdu navázán na ověřování výše příjmů a peníze by se neplýtvaly na dobře zabezpečené, pak takové dočasné opatření může pomoci,“ navrhl.

Přesto se přiklání spíše ke zefektivnění již existujících sociálních dávek. „Není nezbytně nutné vymýšlet nová opatření. Spíše optimalizovat ta, která už existují,“ dodal.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že vláda chystá na příští rok Status zranitelného zákazníka. Má chránit lidi, kterým kvůli vysokým cenám hrozí odpojení od energií. Návrh je součástí novely energetického zákona. Podle Jurečky vláda počítá s platností od července roku 2023.

„Na základě spolupráce úřadů práce a dodavatelů energií budou tyto zranitelné osoby vytipovávány a pak ta konkrétní finanční pomoc půjde od státu přímo k tomu dodavateli energií. Rozhodně stát nenechá nikoho padnout,“ uvedl vicepremiér na stranickém webu.

Školy a školky, obědy a kroužky

Prokop jako další možnost navrhuje odpuštění plateb školkovného, školních obědů nebo poplatků ve veřejných volnočasových centrech těm nejzranitelnějším. „To rodině může ušetřit třeba dva, tři tisíce korun měsíčně,“ řekl.

Hůle to vidí jako efektivnější řešení, než když vláda v srpnu pomohla většině rodin pětitisícovým příspěvkem na dítě.

„Takzvané jurečkovné považujeme za zoufale nesmyslné. Jako alternativu jsme navrhovali, aby vláda minimálně dětem na prvním stupni zadotovala obědy. Nevedlo by to k antagonizaci, kdo je chudý a kdo bohatý. Peníze by šly přímo na podporu stravování,“ reagoval.

Vláda minulý týden v boji proti výdajové krizi domácností prosadila dvě změny. Sněmovna schválila narůst přídavku na dítě o 200 korun na 830 až 1580 korun měsíčně. Jurečka také s kolegy prosadil dílčí změny ohledně příspěvku na bydlení. Novela zákona sjednocuje nárok mezi obyvateli Prahy a ostatních obcí. Příspěvek mohou získat domácnosti, kde na úhradu bydlení nestačí 30 procent příjmů. Změny budou platit od roku 2023.

Oslovení odborníci zdůrazňují, že velkou část domácností dražší energie postihnou až s novými předpisy záloh od začátku roku. Prokop by zavedl povinnost pro dodavatele, aby případné dluhy klientům umožňovali splácet postupně, třeba za dvanáct měsíců. „Aby lidem nevycházely neřešitelné sumy,“ vysvětlil Prokop.