„Selhání státu.“ 910 tisíc lidí bylo v energetické chudobě už před startem krize

Právě jim se věnuje nová studie . Hlavní myšlenkou je, že právě o tyto lidi by se vláda měla zajímat a starat nejvíce.

Studie přišla se několika překvapivými zjištěními. Do energetické chudoby se spíše dostávají lidé v nájmu než ti bydlící ve vlastním - těch prvních bylo v problémech 410 tisíc, u druhé skupiny se jednalo o 130 tisíc.

Mohlo by vás také zajímat:

Současně se více lidí s energetickou chudobou ve větších městech potýkalo než na venkově. Ve městech nad 50 tisíc obyvatel mělo finanční potíže s energiemi 320 tisíc lidí, v obcích do 2000 obyvatel 210 tisíc.

A zatímco ve městech šlo především o lidi v nájmu (210 tisíc), v nejmenších obcích o ty bydlící ve vlastním domě (140 tisíc). Problém se navíc ve větší míře týkal domácností, v jejichž čele byl někdo mladší 70 let (100 tisíc), než u starších (40 tisíc).

„Jde o selhání státu. Stát se nedostatečně zabýval bydlením nízkopříjmových rodin, jejich obydlí jsou energeticky neefektivní a sami to nemohou změnit. Druhým problém je špatné zaměření – máme tady příspěvek na bydlení, který se ale nečerpá tolik lidí, kolik by mohlo, a úsporný tarif, který není zacílený a stát dává ho i těm, kteří ho nepotřebují,“ vysvětluje Pašek, že právě důraz na to, že problém existoval před krizí, je jeden z důvodů, proč pracovali s daty z jara 2021.