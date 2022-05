Co udělá těžký průběh covidu s tělem? Sportovci buďte opatrní, radí lékař

Ideální načasování návratu ke sportu je podle Matějoviče individuální. Sportovci se ale podle něj musí připravit na to, že návrat k „normálu“ při sportovní zátěži může být u covidu delší než u běžného nachlazení. „Buďme trpěliví a odpouštějme tělu někdy pomalou ochotu k návratu do očekávané formy,“ uvedl. Rekreační sportovci, kteří měli covid-19 s těžším průběhem v posledních několika měsících, by podle něj měli své cíle přesunout do dalšího roku.