Málo světla, vzduchu i soukromí. Ombudsman na kontrole vazebních věznic

„Ve vazební věznici nesmí být porušována liská důstojnost, jako ostatně všude jinde,“ zdůraznil ombudsman Stanislav Křeček. Upozornil, že z pohledu práva jsou lidé ve vazbě až do pravomocného rozsudku nevinní, a podle toho je třeba k nim přistupovat.

Častým problémem je například nedostatek soukromí na toaletách. V jedné z navštívených věznic měla toaleta kolem sebe jen nízkou zídku do výšky pasu, ostatní tak mohli na člověka uvnitř vidět. Jinde zas měli místo dveří jen plastový závěs.

Místy je problematická také hygiena – osprchovat se mohou obvinění dvakrát týdně. „Pokud se v takovém prostředí máte připravovat na obhajobu, může to být celkem náročné. Ty podmínky nejsou vždy odpovídající 21. století,“ myslí si právník Milan Svoboda, který v Kanceláři ombudsmana působí jako garant pro oblast vězeňství.

„Sledování obviněných v celách by mělo být zcela výjimečné. Ospravedlnitelné je po individuálním posouzení pouze v případech, kdy hrozí, že by si obviněný mohl ublížit, nebo dokonce sáhnout na život,“ vysvětlil Svoboda.

Zvláštní pravidla by měla platit i pro nahrávky z důkladných osobních prohlídek. Záznamy se pořizují většinou z důvodu ochrany bezpečnosti zaměstnanců věznice i obviněných při prošetřování stížností či incidentů. Podle Svobody ale musí být jasně daná pravidla, kdo a kdy se k videu může dostat.

„V některých navštívených věznicích přitom přenášeli video z osobních prohlídek živě na dozorčí stanoviště, kde je mohla zahlédnout řada různých lidí. To je nepřiměřený zásah do důstojnosti obviněných,“ myslí si.

„Může se zdát, že to je marginální skupina, ale je důležité se zaměřovat na zacházení s ní – je o dost jiná než odsouzení. Obvinění jsou právně nevinní, podmínky se proto musí zásadně odlišovat od těch ve výkonu trestu,“ vysvětlil Svoboda.

„Ve zprávě kritizujeme, že v České republice vůbec nedochází k zaměstnávání obviněných, i když to zákon umožňuje,“ podotkl právník odboru dohledu nad omezováním osobní svobody Jiří Matuška.

„Je to obrovský problém. Může se stát komukoliv z nás, že se dostane do vazby a najednou je bez jakéhokoliv příjmu. Pokud mu nepomůže rodina, vrátí se z vazby do normálního života, ale třeba bydlení už nemá,“ dodal Matuška.