Obviněný manažer z kauzy Dozimetr se bude soudit o stovky tisíc

Na soud se, jak redakci potvrdil advokát Jakub Blažek, brzy obrátí bývalý vedoucí odboru technické správy objektů Martin Vejsada - a to kvůli tomu, že mu poté, co s ním byla rozvázána smlouva, nebyla vyplacena částka ve výši šesti měsíčních platů.

„U tří manažerů z opatrnosti uložil do soudní úschovy částku odpovídající odchodnému dle jejich pracovních smluv.V soudní úschově budou tyto částky uloženy do doby rozhodnutí soudů o vyplacení či navrácení příslušné částky,“ uvedl mluvčí Šabík.

V případě, že by se nakonec na soud obrátil a uspěl, mohlo by to dopravní podnik stát dalších zhruba 425 tisíc korun. Tu částku zmiňuje Witowski ve zmíněném dopise. Konkrétně: 265 tisíc by podle odhadu dopravního podniku stály náklady zhruba dvouletého soudního řízení. Na dalších asi 160 tisíc by se mohly vyšplhat úroky z prodlení.