Největší porodnice v Česku vyroste v Brně. Přijde na miliardy

Největší porodnice v Česku bude stát do konce roku 2026, ujistil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V opačném případě by Fakultní nemocnice Brno, kde nové porodnické centrum vznikne, musela vracet evropské peníze. Řekl to při pátečním jmenování nového ředitele FN Brno Ivo Rovného.