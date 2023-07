Neposílejte na hořící Rhodos další turisty, žádá ministerstvo cestovky

Ministerstvo zahraničních věcí řeší, co dál s českými turisty, kteří museli být kvůli rozsáhlému požáru evakuováni ze svých hotelů na ostrově Rhodos. Týká se to řádově stovek lidi.

Jak řekl Seznam Zprávám mluvčí resortu Daniel Drake, ministr Jan Lipavský svolal krizový štáb. Vše teď řeší úředníci pod vedením Martina Smolka, vrchního ředitele právní a konzulární sekce, a to ve spolupráci s cestovními kancelářemi, jež na Rhodosu mají své klienty. Je třeba hlavně zjistit, koho přesně z Čechů se problém dotýká.

Zatím se nepočítá s tím, že by na Rhodos byl vypraven vládní speciál, protože letadla na ostrově jsou prý k dispozici. Je spíše problém, jak řešit situace, kdy čeští turisté zanechali v hotelech své pasy.

Mluvčí označil také za důležité, aby cestovní kanceláře už nepřepravovaly na Rhodos další české turisty. „Je třeba sjednotit ten postup, aby tam cestovní kanceláře neposílaly nové a nové lidi, když ta situace je stále nebezpečná. To by potom bylo jak perpetuum mobile,“ poznamenal Drake.

Cestovní kancelář Fischer a Exim Tours ruší cesty na řecký ostrov Rhodos, kde vypukl lesní požár a přiblížil se k turistickým centrům Kiotari a Lardos. V postižených oblastech mají nyní kanceláře nižší stovky turistů, v celém Řecku pak tisíce. „Od včerejška odpoledne bylo evakuováno několik stovek klientů, buď do hotelů v nezasažených oblastech, nebo do kongresových center či dalších volných míst a je jim zajištěno základní občerstvení a hygiena,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí CK Fischer Jan Bezděk s tím, že ti, co měli odletět skutečně odletěli, i když třeba s sebou neměli cestovní doklady.