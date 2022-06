Nový český plán: jaderná elektrárna do každého kraje

Česko teď chystá výstavbu malých jaderných reaktorů, které by mohly jako zdroj energie stát skoro v každém kraji.

Jaderné elektrárny dnes známe jako velký průmyslový komplex, jehož obří betonové chladicí věže jsou v krajině vidět už z dálky několika desítek kilometrů. To je minulost. Česko teď chystá výstavbu malých jaderných reaktorů, které by mohly jako zdroj energie stát skoro v každém kraji.

Jde o cestu, jak kromě masivní podpory obnovitelných zdrojů nahradit postupně odstavované uhelné elektrárny, dosluhující Dukovany a také chybějící ruský plyn. Kromě výroby elektřiny mohou jaderné zdroje zároveň fungovat i jako teplárny – teplo je u nich „odpad“, který buď využijete, nebo vypustíte do vzduchu.

Energetici proto žertují, že to trochu celé připomíná komunistické plány z 80. let, které počítaly s jadernou výtopnou v každém krajském městě. „Nakonec k tomu nedošlo, protože to zatracené uhlí bylo prostě levné. Dnes atraktivnost jádra vzrůstá, neboť s uhlím a ruským plynem končíme,“ říká šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová.