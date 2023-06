„Odvrácená tvář umělé inteligence převažuje.“ Vnitro staví speciální tým

Videa, obrázky a jiná sdělení vygenerovaná umělou inteligencí (AI) budou čím dál tím méně k rozeznání od pravých a jejich šíření nenarazí na limity lidských zdrojů. Po vypuštění do virtuálního prostoru mohou rozsévat dezinformace ještě efektivněji než dřív, vyvolávat paniku či hýbat s cenami akcií. Nebo rovnou ovlivňovat volby – jak se například obávají experti v USA v souvislosti s výběrem prezidenta v příštím roce.

Na vnitru se kvůli hrozbám, které dříve patřily do sci-fi románů, scházejí experti například na kybernetickou bezpečnost nebo na bezpečnostně-právní oblast.

Umělá inteligence (anglicky Artificial Intelligence = AI) je souhrnné označení pro technologie, které umožňují strojům vnímat, chápat, rozhodovat se, jednat a učit se, a to buď samostatně, nebo s podporou člověka. Běžným pojmem v této souvislosti je také strojové učení.

„Ministerstvo vnitra dosud akcentovalo zejména tu pozitivní stranu AI, tedy vývoj a nasazení takových systémů, které by posilovaly kapacity například Policie ČR či Hasičského záchranného sboru ČR. Bohužel ta negativní, odvrácená strana umělé inteligence je mnohem větší,“ připouští Paďourek.

Výzkumníci dokázali v reálném čase číst text na cestě lidským mozkem. Očekávaný průlom přišel díky dvojitému zapojení umělé inteligence. Dekodér ale bylo potřeba intenzivně trénovat. Univerzální „čtečka myšlenek“ to tak není.

„Může převzít politický diskurz tak, jak ho známe, když se baví lidé mezi sebou a hledají politické řešení, zejména na sociálních sítích. Nás lidí je konečný počet, umělá inteligence proto může zaplavit informační prostor a lidé nebudou vědět, že to je umělý obsah,“ říká František Vrabel, zakladatel společnosti Semantic Visions a expert na dezinformace.

„Uživatelé by měli být informováni o tom, že interagují s AI. To zahrnuje systémy umělé inteligence, které generují nebo manipulují s obrazovým, zvukovým nebo video obsahem (např. deepfakes),“ stojí například v popisu regulace na stránkách europarlamentu.

Vrabel ale vyzývá k co nejpřísnější regulaci. „Myslím, že se podceňuje riziko, které hrozí při zneužití AI ze strany hostile actors (nepřátelští aktéři, pozn. redakce). Rusové, Číňané nebo nějaké zločinecké skupiny tuto legislativu nebudou dodržovat. Myslím, že by se legislativa měla co nejvíce uplatňovat prostřednictvím on-line platforem, které mají mnohem větší význam v zabránění negativního, zločinného či společnost poškozujícího působení AI,“ dodává Vrabel.