Padesát nejdůležitějších slibů Fialovy vlády: Co splnila a co porušila

První část zobrazujeme v úvodním přehledu rozděleném právě do těchto oblastí. Kliknutím na příslušný oddíl (výseč v grafu) se zobrazí hlavní shrnutí, tedy počty ověřovaných slibů, které se vládě podařilo splnit, které splnila jen částečně, rozpracovala, které vůbec nerealizovala a které zcela porušila.

„Plnění vládních slibů sledujeme dlouhodobě a plánujeme to dělat i nadále,“ říká pro Seznam Zprávy ředitel projektu Demagog Petr Gongala.

Vláda své programové prohlášení v březnu 2023 aktualizovala a v reakci na válku na Ukrajině některé závazky změnila. Demagog ale v analýze vycházel z původní verze, aby byl konzistentní v tom, jak kontroloval sliby předchozích kabinetů. „Když vláda z nějakého slibu ustoupí, je to pro nás stejné, jako by ho porušila. Je na čtenáři, aby si zvážil, jestli pro to vláda měla dostatečný důvod“ dodává Gongala.