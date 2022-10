Piráti a Praha Sobě navrhují v hlavním městě koalici se Spolu, to odmítá

Spolu prosazuje od začátku povolebních vyjednávání ustavení koalice na půdorysu té vládní, tedy s Piráty a STAN. Účast Prahy Sobě v koalici odmítají, přestože s ní několikrát jednali, a to včetně tzv. programových týmů. Zároveň zástupci Spolu uvedli, že pro Piráty zůstávají dveře do koalice otevřeny, pokud by se rozhodli z aliance vystoupit.