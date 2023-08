Útok na romské děti ve vlaku byl dle policie přestupek

Plivance i rasistické nadávky musely podle svědectví své vedoucí snést romské děti, když se jejich taneční soubor vracel z festivalu v Lovosicích. Skupinu minulý týden v sobotu podle ženy ve vlaku napadla 26letá cestující.

O incidentu v pondělí informoval server Romea.cz. Policie jej vyhodnotila jako přestupek.

Seznam Zprávy hovořily s vedoucí dětského souboru, která je zároveň pedagogickou asistentkou. Žena si přeje zůstat v anonymitě. Popsala, že se s manželem a skupinou dvanácti dětí ve věku od 9 do 16 let vraceli večer vlakem do Ústí nad Labem.

Mladá žena podle vedoucí obvinila jedno z dětí, že jí dalo facku. Členové souboru to odmítají.

„Děti kolem ní jenom procházely, nijak ji neprovokovaly. Smály se, měly radost, protože byly na festivalu úspěšné. A ona vystartovala: ,Cigoši! Kam vlezete, tam se chovat neumíte,‘“ tvrdí asistentka.

Cestující pak podle ní začala stupňovat nadávky, zaznělo i slovo „degeši“. „To je ale pro nás nejhorší urážka. Tak jsem jí řekla, že používá slova, o kterých ani neví, co znamenají. Načež vstala ze sedačky a hnala se ke mně. Manžel se postavil a chytil se v uličce dvou proti stojících sedadel a zamezil jí svým vlastním tělem cestu, aby se ke mně a k dětem nedostala,“ popsala.

„Poprosila jsem paní průvodčí, jestli by jí mohla něco říct, protože nás uráží a je sprostá před dětmi,“ uvedla s tím, že průvodčí údajně řekla, ať si to vyřeší sami, a odešla.

Podle mluvčího Českých drah Lukáše Kubáta se však výpravčí snažila incident zklidnit. „Prvotně je nám velmi líto vzniklé situace. Zaměstnankyně, která vlak doprovázela, podle své výpovědi přišla do horního oddílu vlaku, když už probíhala prudká hádka. Nevěděla ale, kdo ji zahájil a jaké byly její důvody. Osočovaly se navzájem jak mladá žena, tak skupina cestujících, včetně dětí. Mladé ženě řekla, ať se posadí a uklidní,“ uvedl ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Doplnil, že podle výpravčí však prudká hádka trvala dál a zapojení do ní byli všichni včetně dětí. „Vlakvedoucí doporučila paní od skupiny dětí přesednutí do jiné části vlaku a nabídla případné zavolání Policie ČR. Posléze musela plnit povinností spojené s výpravou vlaku a zaregistrovala přesun zmiňované skupiny do zadní části vlaku,“ pokračoval mluvčí.

Řekl, že průvodčí není veřejný činitel a tak pokus o zklidnění situace je nejrychlejším možným řešením bez dopadu na další cestující. Může pomoci přesun na jiné místo vlaku, jak se také stalo. „Další krok, který má vlakvedoucí k dispozici, je vyloučení účastníků podobného konfliktu z přepravy. To se však často neobejde bez asistence Policie ČR,“ dodal Kubát.

„Děti se bály“

Policii zavolala vedoucí tanečního souboru ještě ve vlaku, hlídka dorazila ale až na nádraží. Tam na nástupišti podle vedoucí incident pokračoval.

„Běžela až k nám, děti se bály. Moje dcera šla jako poslední, za ni si stoupl ještě nějaký cizí pán. Už neměla šanci se k nám dostat, tak na nás začala aspoň plivat,“ popsala.

Policie tvrdí, že na nádraží nebyla svědkem žádné agrese. Obrázek o celé události byl sestavený z výpovědí.

„V době přítomnosti policistů nedocházelo již k žádnému protiprávnímu jednání a nebyl důvod kohokoliv na místě omezovat na osobní svobodě. Další svědci ztotožněni nebyli, protože ke slovnímu napadení mělo dojít ve vlaku ještě na území litoměřického okresu,“ uvedl ústecký policejní mluvčí Václav Krieger.

Oznamovatelka - vedoucí tanečního sboru - uvedla, že mladá žena působila opile nebo zdrogovaně. Ta se však na nádraží podrobila testu na přítomnost alkoholu v dechu a výsledek byl negativní. „K případnému testu na drogy nebyl zákonný důvod,“ dodal mluvčí.

Policie vyhodnotila incident ve vlaku jako přestupek, ženě teď hrozí pokuta. „Oznamovatelka byla hlídkou řádně poučena o dalším postupu a o dva dny později, tedy 21. 8., se osobně dostavila na místně příslušné obvodní oddělení. Událost jsme zadokumentovali jako přestupek proti občanskému soužití a postoupili správnímu orgánu,“ objasnil Krieger.

Vedoucí souboru se postup policie nelíbí. Na ženu chce podat trestní oznámení. „Do zápisu policista ani nezapsal, že do mého manžela dvakrát strčila. A ke všemu bylo v dokumentu napsáno, že nežádám o oznámení, jak to bude v této věci pokračovat. Ale já bych o tom, jak to bude pokračovat, vědět chtěla. Rozhodně se mě na to nikdo neptal,“ řekla vedoucí.

Případ chce dál řešit s neziskovou organizací In Iustitia, která se zabývá předsudečným násilím. S jejich pomocí chce kontaktovat další úřady.

„Ta žena ohrozila dvanáct dětí, které se teď bojí cestovat. Jak může někdo takhle útočit na nevinné lidi, kteří nic neudělali a mají s sebou děti?“ ptá se.

„Tady v Ústí nad Labem je těžký rasismus. I někteří průvodčí jsou na nás protivní, děti si občas jen povídají a lidem to vadí. Když nastoupíte do autobusu, na jedné straně jsou tmaví, na druhé bílí. Takhle to tu prostě je,“ shrnuje žena.