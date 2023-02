Glosa: S klimatickou krizí mizí sníh. Zastavte kácení českých lesů

Počet dní, kdy v Česku leží sníh, se za posledních 60 let zkrátil o polovinu. A trend sílí. Přesto se v Česku chystají některé skiareály kácet lesy kvůli novým sjezdovkám. Nelze to nazvat jinak než zhůvěřilostí.

Vědci, kteří se zabývají klimatickou změnou v Česku, hovoří v analýze Seznam Zpráv jasně: „Od středních poloh níže se musíme se sněhem pozvolna rozloučit. Na horách přijdou sice i do budoucna tuhé zimy, i když méně často, zimní sezona se ale zkrátí a sněhová pokrývka se bude snižovat.“

Přesto někde šéfové skiareálů dál fantazírují o rozšiřování sjezdovek, a to na úkor lesů. Například na libereckém Ještědu se – v rozporu s původní dohodou s radnicí – chystá nové kácení. Jde přitom o kopec, kde jsou už teď vleklé potíže s nedostatkem sněhu.

Paradoxně si je toho vědom i Igor Rattaj, majitel společnosti TMR, která areál na Ještědu provozuje. V Česku vidí budoucnost zimních sportů bledě. V rozhovoru pro Seznam Zprávy z konce ledna kromě jiného řekl: „Reálně, v České republice, co se týče povětrnostních podmínek, nadmořské výšky a podobně, jsou tu Krkonoše – Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou. Možná ještě Klínovec, respektive Krušné hory. A zbytek? Tam takovéto (teplé) zimy budou častější, tam není perspektiva.“ Po covidových propadech je navíc podle něj mnoho areálů ve velkých problémech. „I když dnes ještě vypadají, že žijí, už dávno umřely.“

Zní to celé smutně, leč rozumně. Sjezdovky na Ještědu startují ve výšce 920 metrů nad mořem a končí o 500 metrů níže. Což jsou hodnoty pro mnoho regionů ve Švýcarsku i ve Francii hraniční. Tady začínají umělé zasněžování zakazovat. Kvůli zkušenostem se suchem z minulých let. S vědomím, jak náročná je výroba falešného sněhu na spotřebu vody. A v éře energetické krize i na elektřinu.

Máte pocit, že ubývá sněhu? Není to pocit…. pic.twitter.com/MNQDEAaPFa

Liberecký opoziční zastupitel Jaromír Baxa (Liberec otevřený lidem) ke kácení na Ještědu uvedl: „Nelze nevidět, že cyklistická sezona se nám pomalu posunuje na celý rok a že v nižších polohách okolo Liberce je sníh, na kterém by se dalo lyžovat nebo sáňkovat, čím dál větší vzácnost. Že lyžování zůstává jen díky energeticky a na vodu náročné výrobě umělého sněhu. Mám Ještěd rád. Nechci tam kácet dvě nové sjezdovky kvůli něčemu, co za deset let nebude dávat vůbec žádný smysl.“