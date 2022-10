Pod Ještědem už zasněžují. Zaplatíme to všichni, kritizují zastupitelé

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Stejně jako loni začal Skiareál Ještěd s přípravami na lyžařskou sezonu už v první půlce října. Z ekologických důvodů schytal kritiku i loni, letos ale kvůli cenám energií mnohem důraznější – na sociálních sítích, kde se sněhem pochlubili, ale i ze strany některých libereckých politiků. V době energetické krize považují mnozí lidé sníh v říjnu za zbytečný luxus.

„Na to, že provozovatel skiareálu naprosto ignoruje klimatickou změnu, jsme si zvykli. Ale že ignoruje i energetickou krizi a válku na Ukrajině, to už je podle mě další argument pro to, že to není podnikatel, který chápe, jak funguje svět,“ říká Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené v Liberci.

Skiareál, jejž provozuje firma Tatry Mountain Resorts miliardáře Igora Rattaje, chce využít výhody, kterou oproti jiným areálům má. Díky speciálnímu zasněžovacímu zařízení dokáže vyrábět technický sníh bez ohledu na venkovní podmínky, a nemusí tak čekat na to, až začne mrznout.

Předpověď počasí totiž zatím nenasvědčuje tomu, že by teplota měla klesat k bodu mrazu, a v oslovených skiareálech počítají se zahájením zasněžování nejdříve v půlce listopadu.

„V ničem se to letos neliší od postupu zasněžování, který jsme zvolili minulý rok, takže žádná senzace na Ještědu se nekoná,“ uvedl pro Seznam Zprávy Jakub Hanuš, ředitel skiareálu. Ke kritice ohledně spotřeby energie se nevyjádřil. Ujistil, že chystá stanovisko, kritiku ale zatím nečetl.

Absurdita vládních opatření v praxi

Zastupitel Felcman upozorňuje, že výrobu sněhu ve výsledku platí všichni, neboť předpokládá, že i skiareál využije cenový strop na energie.

„Teď to všichni dotujeme z našich daní, protože spotřebovávají elektřinu a budou využívat úplně stejné cenové stropy na drahou elektřinu jako všichni ostatní. Jako firma teď navíc neplatí poplatek za obnovitelné zdroje energie,“ dodává Felcman.

Podle Jaromíra Baxy, ekonoma, který zasedá v zastupitelstvu za Liberec otevřený lidem (LOL), navíc zasněžování jen poukazuje na absurditu vládních opatření. „Jsou příliš plošná a vůbec nedávají reálnou motivaci k tomu, aby se šetřilo s energií. Zatímco lidem říkáme, aby si ztlumili topení, tak skiareál v klidu vyrábí sníh, což není úplně něco, co by nyní byla největší nutnost,“ domnívá se Baxa.

Anketa Souhlasíte s tím, že pod Ještědem zasněžují? Ano, také se potřebují nějak uživit. 12,2 % Ne, v současné době je to nevhodné. 87,8 % Celkem hlasovalo 6100 čtenářů.

Provozovatel skiareálu Tatry Mountain Resorts, který vlastní řadu skiareálů i na Slovensku, v Rakousku a Polsku, není terčem kritiky poprvé. Podle Jaromíra Baxy totiž nepřistupuje k okolí a lokálnímu prostředí ohleduplně už dlouhodobě, což Jindřich Felcman dokládá na konkrétní zkušenosti z jednání o výstavbě dvou nových lyžařských sjezdovek.

„Když se otevírala nová sjezdovka, tak se uzavíralo memorandum s ekologickými spolky, kde se provozovatel zavázal, že nebude areál rozšiřovat. Neuběhl ani rok a přišli se záměrem dvou dalších sjezdovek. Z našeho pohledu to proto není důvěryhodný partner a teď se ukazuje, že je to i partner, který je nechápavý z pohledu toho, co je to udržitelný rozvoj,“ uzavírá Felcman.

Čekání na mráz

Začít zasněžovat mohou na Ještědu i v plusových teplotách díky speciálnímu zařízení Snowfactory, které sníh vyrábí pomocí ledových vloček. Podle technických specifikací výrobce zařízení spotřebuje 0,55 litru vody za sekundu, což při celodenním provozu odpovídá spotřebě 47 tisíc litrů vody.

„Pokud bych to měl zjednodušit, tak Snowfactory je takový kontejner, uvnitř kterého je mrazicí válec, který vyrábí led. Z toho se pak ukrajují šupinky, ty jsou dále foukány na hromadu a z té se to následně distribuuje dál na sjezdovky. Je to sice energeticky náročné, ale funguje to i v plus dvaceti stupních,“ vysvětluje Marek Paulíček, vedoucí střediska Svatý Petr ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.

V oblíbeném krkonošském středisku se ale začne zasněžovat až v polovině listopadu, jelikož pro spuštění jejich zasněžovacího systému jsou potřeba teploty pod bodem mrazu – nejméně čtyři až pět stupňů pod nulou.

Stejně je tomu i ve Skiareálu Harrachov, kde také plánují začít zasněžovat až v půlce následujícího měsíce během prvních mrazivých period. Oproti areálu pod Ještědem totiž využívají na výrobu sněhu standardní sněžná děla.

„Oni mají led, ten vydrží více než sníh, ale klasické zasněžování pomocí sněžných děl dává v našich podmínkách smysl tak od půlky listopadu,“ vysvětluje Vlastimil Fejtek, provozní náměstek areálu.