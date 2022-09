Skiareály vyhlížejí strop na energii. Bez něj hrozí nejdražší sezona

„Cestovní ruch je do značné míry velkoodběr. U nás jsou tři čtvrtiny velkoodběratelé, a my proto nutně potřebujeme, aby byla i pro nás stanovena podobná stropní cena jako u maloodběru,“ říká pro SZ Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek.

Ředitelé lyžařských středisek si za poslední tři sezóny neoddechli. Provoz vleků nejdřív pozastavila covidová pandemie, kvůli které musely skiareály pozastavit svůj provoz. A jen co si po dvou letech vlekaři užívali první „normální“ sezónu, přišla energetická krize.

„Nechceme vytahovat černé scénáře, protože ještě nejsou k dispozici data. Chceme vyslat signál ke klientům, že chceme otevřít, na většině míst už je to teď rozhodnuto, ale nemůžeme chtít konkrétní detaily typu ‚jaká bude cena skipasů‘,“ říká Knotek.

„Čekáme, co bude. Připravujeme se na standardní zimu, ale nevíme, jaké tu budou podmínky s elektřinou a počasím. Děláme revize, standardně se připravujeme,“ vysvětluje Svačina.

Jiné řešení, než je státní intervence v podobě zastropování cen, pro skiareály příliš neexistuje. Výdaje na elektřinu spojené s rekordní inflací by znamenaly, že aby provozovatel převedl náklady na zákazníka, musel by zdražit permanentky dvakrát až třikrát.

„Nechceme žádné peníze od státu. Naopak bychom potřebovali, aby nám stát dal jistotu, jaká ta cena elektřiny bude. Proto čekáme, s čím vláda přijde. Dnes je situace moc turbulentní na to, abychom propočítávali, jak bude v zimě,“ popisuje situaci obchodní manažer skiareálu Klínovec Martin Koky.

To, že jiná pomoc kromě zastropování ceny elektřiny nemá smysl, potvrzuje i Knotek. „Další věci, o kterých vláda uvažuje, ať už je to využití kompenzací, nebo nějaký kurzarbeit – ani jeden z těchto nástrojů není použitelný. Není nevhodný, ale nepoužitelný.“

„Promítnout zdražení do ceny jízdenek nejde. Pokud by se cena zastropovala na šesti, sedmi korunách, i to je pro nás zvýšení o dvojnásobek oproti minulému roku,“ říká Drápal.