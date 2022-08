O víkendu se do Česka vrátí třicítky, po neděli se ještě oteplí

Až do konce srpna pravděpodobně vydrží teplé počasí. Ochlazení přinese až přelom srpna a září. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který Český hydrometeorologický ústav. zveřejnil. V nejbližších čtyřech týdnech ale meteorologové neočekávají nezvyklé teplotní výkyvy. „Celkově bude období od 8. srpna do 4. září teplotně normální,“ uvedli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty se tak budou zřejmě pohybovat kolem dlouhodobých průměrů pro toto období roku.