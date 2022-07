Zpěvák Pearl Jam se nadýchal kouře z hořících lesů, pražský koncert nebude

Pearl Jam vznikla v roce 1990 v americkém Seattle, odkud pochází i třeba Soundgarden nebo Alice in Chains. Navzdory svým sporům s „hudebním establishmentem“, například společností Ticketmaster, se kapela stala jedním z nejpopulárnějších hudebních uskupení 90. let. Společně s Nirvanou patří mezi hlavní představitele rockového hudebního stylu grunge, k jehož vývoji Pearl Jam značně přispěli v roce 1991 svým albem Ten, které obsahuje hity jako Alive, Jeremy nebo Even Flow.