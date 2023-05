„Sláva Doněcku!“ znělo od komunistů na Střeleckém ostrově

Po desáté hodině se před budovou restaurace s výhledem na Národní divadlo sešlo několik desítek komunistů s rudými vlajkami KSČM. „O co šlo v roce 1948? Přece o budování důstojných životních podmínek,“ hřímá do mikrofonu jeden z řečníků. Po projevech zní z reproduktorů Internacionála.

Pár metrů od nich stojí desítka lidí, kteří přišli protestovat s vlajkami NATO, Evropské unie, Spojených států amerických a Ukrajiny. „Přišli jsme se postavit zlu. Je to zkratka, ale je to tak. Naštěstí už komunisti nejsou v parlamentu a i tady se jich schází čím dál míň, ale pořád je to důležité,“ vysvětluje muž s vlajkou Panevropské unie.