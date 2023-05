Pojišťovna osm měsíců tajila, že ředitel bral k platu prémii téměř dva miliony

Duben 2023 - Pojišťovna uvádí, že konkrétní výši odměny sdělila Úřadu pro ochranu osobních údajů, a proto požaduje žádost o informaci za vyřízenou. Proti tomu byla podána stížnost. Úřad opět přikázal pojišťovně, aby výši odměny do sedmi dnů poskytla. Kdyby to neudělala, mohl by jí úřad následně dát pokuty, případně by mohla skončit i v exekuci. Pojišťovna teprve nyní výši odměny sdělila.