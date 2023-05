A dostal někdo penále? Válek není na výrobce léků dost tvrdý, míní opozice

Tvrdí, že pro zajištění léků dělá maximum, ale není to vidět, kritizují ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) kolegové z poslaneckých lavic. Především z těch opozičních.

Větší problémy s nedostatkem léků, zejména antibiotik, začaly už loni na podzim. A od té doby situace na trhu s léky není ideální. Přiznávají to i lékaři-poslanci z koaličního tábora, Válka však hájí. Někteří ale mimo záznam přiznávají, že ministrova komunikace není úplně ideální, což některé lidi znejišťuje.

Kritiku však schytává Válek hlavně od opozice. Podle Kamala Farhana, který má na starost zdravotnictví ve stínové vládě hnutí ANO, by si měl ministr nejprve ujasnit počty léků, které slibuje přivézt ze zahraničí.

„Léky slibuje od prosince, řekl 300 tisíc balení, 400 tisíc balení, desítky procent sem, desítky procent tam. Nakonec jsme se před dvěma týdny na výboru dozvěděli, že dovezl 140 tisíc balení. Když si to spočítáte, tak za tu dobu, co ty léky slibuje, je to jedno balení obden na jednu lékárnu,“ vypočítává Farhan.

Proč chybí léky? Vlivem covidu i války na Ukrajině došlo k narušení celosvětových dodavatelských řetězců. Asijské továrny neprodukovaly účinné látky kvůli výpadkům způsobeným pandemií, výrobu obalů léčiv na Ukrajině zase ochromila válka. Více problematiku nedostatku léků rozebírá epizoda podcastu 5:59. Příliš levné léky. Česko prohrává „boj o zbytky“ v Evropě

Připomněl dubnový výbor pro zdravotnictví, kde se několik poslanců do Válka kvůli lékům pustilo. Konkrétní číslo se mu prý z ministra podařilo vypáčit až na zmíněném zasedání výboru. Válek tam argumentoval tím, že celá Evropská unie v tomto zaspala.

Nejtvrdší k Válkovi byl poslanec a chrudimský dětský lékař David Kasal (ANO), který na výboru přečetl sáhodlouhý seznam antibiotik a dalších léků, které od října postupně nebyly k dispozici.

„Sedíte v dětské ambulanci, máte tam mraky pacientů, nevíte, co je vůbec v lékárně k dispozici, zkoušíte volat do lékárny, lékárníci jsou tam přetížení. Chci ukázat realitu doktorů, kteří tady léčí. Když tam mám matku s dítětem s horečkou, nemůžu jí říct, že lék tady nemá registraci,“ rozohnil se Kasal a argumentoval Válkovi tím, že v Německu jsou běžně k dostání léky s českými názvy.

„Jestli to (farmaceutické firmy) nehlásí, dávejte jim penále. Dostal někdo penále? To jsou ty detaily, které doktory štvou,“ dodal.

Válek mu oplatil svojí historkou, kdy jako lékař zažil půldruhého roku trvající situaci, kdy nebylo na českém trhu baryum. „Tehdy nebylo ze dne na den. Nemohli jsme vyšetřovat tlusté střevo, malé děti a podobně. Rodičům jsme říkali: jeďte ven a přivezte si baryum. Připadal jsem si tehdy jak debil, asi stejně, jako se nyní cítí pan doktor Kasal v ordinaci,“ popsal ministr a doplnil, že kvůli baryu tehdy jezdil načerno za kolegou do Rakouska a vozil si ho.

Iveta Štefanová z SPD si zároveň myslí, že dovážet léky ze zahraničí nestačí. „Je potřeba v co největší míře vrátit výrobu léků do České republiky a výrobu léků z komponent přímo do lékáren,“ upozorňuje.

To přiznal i ministr, podle nějž je obrovská chyba, že Česko přišlo o svůj historický farmaceutický průmysl. „Většina generik se dělala u nás, to zmizelo,“ řekl.

Nejen antibiotika Chybí i nenahraditelný lék na rakovinu. Výpadek má už od loňského července a řadě pacientů došly zásoby. Adekvátní náhrada není. Státní ústav pro kontrolu léčiv se spolehl na doručení dodávek, jenže ty dosud nedorazily. Chybí nenahraditelný lék na rakovinu

Koaliční kolegové ze zdravotního výboru se však ministra zastávají. Podle místopředsedy výboru Petra Fifky (ODS) není shánění léků prací ministra, ale jeho týmu. „A ten se tím zabývá. Jsou to vysoce profesionální lidé, kteří dělají maximum,“ říká místopředseda výboru Fifka.

Česká republika podle něj dokonce v poslední době ze zahraničí dovezla nejvíce antibiotik za uplynulé čtyři roky. „Žádný výrobce nemá zájem schválně zpožďovat dodávky a ztrácet reputaci tím, že něco nedodá,“ vysvětluje.

Válka se zastala i Romana Bělohlávková (KDU-ČSL), poslankyně a dětská lékařka s více než třicetiletou praxí. Zároveň ale potvrdila i zkušenosti svého opozičního kolegy Kasala. „Souvisí to i s covidem, nemocnost je nyní mimořádná, protože imunita po covidu utrpěla. Třeba takovou epidemii spály, jako máme letos, jsem za svoji kariéru nezažila,“ popsala. Dodala, že nedostatek léků trápí celou Evropskou unii a bude nutné stabilizovat celý trh.

„Před dvěma lety byla menší nemocnost a poptávka po těchto lécích nebyla taková, nyní to doháníme. Ministr opravdu dělá, co může,“ potvrdila další členka výboru Michaela Šebelová (STAN).

Sankce v novele

Ministerstvo se nyní upíná k novele zákona o léčivech, která by měla pomoct situaci do budoucna řešit. „Chci, abyste mi pomohli přijmout co nejtvrdší zákon, který nám umožní mít trumfy v rukách,“ vyzval své kolegy a požádal je o to, aby do novely, která je v připomínkovém řízení, zapracovali i vlastní nápady, ať už jsou z koalice, či z opozice.

Novela by měla pomoct zejména k vyššímu sankcionování firem za neprovedené dodávky, což se momentálně nedaří.