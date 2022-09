ANO pompézně, Piráti skromně. Chceme jít v kampani příkladem, řekl Bartoš

Nejslavnější obytný vůz v Česku zaparkoval v pondělí dopoledne na lukrativním místě v centru Prahy hned vedle Úřadu vlády. Symbol letošní volební kampaně hnutí ANO nemohl na jejím oficiálním zahájení chybět.

Jeho dveře se otevřely krátce po 11. hodině, kdy z něj začali vystupovat nejprve pražští zástupci hnutí, a poté i nejznámější tváře: poslanci Karel Havlíček, Alena Schillerová a nakonec i šéf hnutí.

„Ten, který byl ve všech více jak 200 městech a obcích v rámci komunální a senátní kampaně. Ten, který maká a za kterým lidé chodí!“ lichotila Andreji Babišovi místopředsedkyně Sněmovny Jana Mračková Vildumetzová, která akci moderovala.

Právě o putování napříč republikou se Babiš hned zmínil. Upřesnil, že zastávek bylo 204. A také nezapomněl zmínit, že rozdali 230 tisíc jeho knih a 28 tisíc kšiltovek.

Hlavním tématem jeho projevu se však stala – stejně jako minulý týden při hlasování o nedůvěře ve Sněmovně – kritika vlády Petra Fialy. Podle něj málo pracuje, nic nedělá a je nekompetentní.

A nabídl recept, co by udělalo hnutí ANO, kdyby bylo ve vládě. „Zastropovali bychom ceny energií, zastropovali ceny potravin a snížili DPH, dali bychom důchodcům jednorázově šest tisíc, navýšili bychom rodičovský příspěvek,“ vyjmenovával expremiér.

„Občané, kteří jste nespokojeni s touto vládou, máte možnost vzít volby jako referendum o této vládě,“ vyzýval pak Babiš, aby lidé přišli k volbám.

Foto: Jaroslav Gavenda, Seznam Zprávy Obytný vůz Andreje Babiše nechyběl ani na zahájení horké fáze kampaně.

„My nabízíme pomocnou ruku,“ ujala se poté slova šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. Kritizovala, že vláda nechce slyšet návrhy opozice ani se inspirovat řešeními v zahraničí.

A kritizovala i to, že koaliční strany staví své kampaně jen na Andreji Babišovi.

„Je smutné, že tato parta lidí, která řídí naši zemi, není schopná dát dohromady jediný mediální výstup, aniž by se navážela do hnutí ANO, aniž by kritizovala Andreje Babiše. AntiBabiš lidem složenky nezaplatí,“ řekla Schillerová.

V komunálních volbách bude Babiš podle expertů triumfovat i ve velkých městech. Aktuální plán Andreje Babiše? Obrátit nedávnou porážku v parlamentních volbách v triumf na komunální úrovni tak, jak se to podařilo sociální demokracii před dvanácti lety. Podrobnosti v analýze reportéra Seznam Zpráv Petra Holuba. Babiš vyhraje ve volbách výrazněji, než se čekalo. Získá i velká města

Celá akce probíhala pod obřím stanem, všude byla umístěná předvolební hesla a nechybělo občerstvení s obsluhou, na stolech ležely předvolební noviny a knížky hnutí ANO. Zázemí pro novináře vypadalo jako ve volebních štábech stran, když sledují sčítání výsledků voleb.

„Volte naše, ať je zase líp,“ loučila se pak volebním heslem hnutí ANO moderátorka Jana Mračková Vildumetzová. Místopředsedkyně Sněmovny přitom tři týdny před volbami zkomplikovala hnutí situaci tím, že se namočila do korupční kauzy Dozimetr. Od minulého týdne vysvětluje to, proč se spolu se svým manželem stýkala se Zakaríou Nemrahem, obviněným v kauze Dozimetr.

Pro zajímavost: Atraktivní duel se koncem září odehraje ve volebním obvodu číslo 52 – Jihlava. Funkci senátora tam obhajuje současný šéf horní komory Parlamentu Miloš Vystrčil (ODS), opoziční hnutí ANO proti němu vyslalo Janu Nagyovou, dříve Mayerovou.

Někdejší náměstkyně jihlavského primátora čelí společně s Andrejem Babišem (ANO) obžalobě v případu dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Oba vinu popírají.

„S nominací přišla oblastní organizace a dostala jsem jednomyslnou podporu členské základny. I přesto ale musím říct, že jsem to hodně zvažovala. Kauza ovlivňuje život můj i celé mojí rodiny už několik let. Zničila, co mohla. Já mám ale svědomí naprosto čisté. Vím, že jsem nic špatného neprovedla, a proto jsem se nakonec rozhodla, že kandidovat budu,“ napsala Nagyová už dříve ve vyjádření pro Seznam Zprávy.

Dodala také, že Miloše Vystrčila považuje za silnou konkurenci. „Je mi jasné, že proti panu Vystrčilovi to bude velice obtížné.“

Podívejte se, jak vypadlo zahájení horké fáze kampaně hnutí ANO

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Při oficiálním startu horké fáze kampaně zastavilo hnutí ANO s obytným vozem na pražské plovárně symbolicky hned u sídla vlády - Strakovy akademie. Foto: David Neff, Seznam Zprávy Volby budou podle Babiše referendem o vládě. Foto: David Neff, Seznam Zprávy Babiš se pustil do kritiky médií. Inzerát mu otiskly deníky Agrofertu. Foto: David Neff, Seznam Zprávy Babiš uvedl, že od poloviny dubna s obytným vozem navštívil 204 obcí, rozdal 230.000 výtisků své knihy a ví, co lidi trápí.

Piráti zahájili skromně, chtějí jít příkladem

O hodinu později, na druhé straně Vltavy na Moráni, odstartovali ostrou část kampaně Piráti. Na třicítku novinářů čekala konvice kávy a obložené housky, pro veřejnost byla akce uzavřená.

„Nepřijde mi vhodné za současných okolností dělat nějaké pompézní zahájení volební kampaně,“ řekl předseda strany Bartoš.

Pro skromnější akci v Pirátském centru se strana rozhodla kvůli aktuální situaci v energetice. „Politici by měli jít příkladem a ve spoustě věcí začít u sebe,“ dodal Bartoš.

Nepřijde mi vhodné za současných okolností dělat nějaké pompézní zahájení volební kampaně. Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj

Ústředním tématem voleb bude energetika. „Chtěli bychom zavést lokální energoporadny,“ představil jeden z volebních slibů Bartoš.

Piráti lákají voliče na energeticky nenáročné bydlení, lokální obnovitelné zdroje a další opatření ke snížení nákladů na energie. Během následujících let na to chtějí využít až 400 miliard z modernizačního fondu. Obcím má pomoci i nově zřízený institut státního obchodníka s energiemi, který chystá vláda.

Piráti se v závěru volební kampaně soustředí hlavně na energetiku

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Piráti zahájili závěrečnou část kampaně ve své pražské centrále v ulici Na Moráni v Praze 2. Bartoš uvedl, že pro skromnější akci se strana rozhodla kvůli aktuální situaci v energetice. Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Rozvíjet dál Prahu „bez jakýchkoliv kmotrů, šíbrů a korupce“ slíbil na zahájení kampaně Zdeněk Hřib. Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy „Chceme zapojit občany do rozhodování, utnout radniční kamarádšofty nebo šmeliny s granty a dotacemi,“ uvedla pirátská senátorka Adéla Šípová. Piráti se zaměřují i na dostupnost sociálních a dalších služeb či zdravotní péče v regionech.

Obyvatelům měst a obcí má pomoct podpora obnovitelných zdrojů nebo legislativní úprava, která pomůže s výstavbou solárních panelů bytovým družstvům a SVJ. V rámci takzvané pražské solární elektrárny chtějí Piráti osázet 20 tisíc budov solárními panely. Kromě obnovitelných zdrojů energie se v Praze chtějí Piráti zaměřit především na výstavbu městských bytů.

„Chceme řešit dostupnost bydlení. Ceny stoupají, a to přesto, že jsme dosáhli rekordního pokroku v počtu nově povolených bytů v komerční zástavbě. Z toho je jasné, že město musí zahájit masivní, ale opravdu masivní výstavbu městského nájemního bydlení,“ řekl pražský primátor Hřib.

V příštích čtyřech letech by podle Hřiba mělo město postavit desítky tisíc bytů. K tomu je nutný i rozvoj hromadné dopravy do okrajových částí města. Osm tisíc městských bytů by díky dopravnímu zasíťování mělo vyrůst v Letňanech.