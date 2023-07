ANO: Vláda z nás zrušením EET dělá zemi „cash only“ a fuseklí v sandálech

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

S hotovostí v peněžence na hory, ale třeba i na filmový festival do Karlových Varů.

Kritiky lidí, kteří si stěžují, že na mnoha místech nyní nemohou platit kartou, protože provozovna bere jen hotovost, se nyní chytla i opozice. Tvrdí, že jde o důsledek zrušení elektronické evidence tržeb (EET).

„Tato vláda nás posílá do devadesátek, do časů bílých fuseklí v sandálech a ledvinek kolem pasu,“ prohlásil na tiskové konferenci stínové vlády opozičního hnutí ANO její předseda Karel Havlíček.

Dodal, že z „country for the future – země pro budoucnost“, což bylo heslo bývalé vlády Andreje Babiše (ANO), v níž byl Havlíček ministrem, Fialův kabinet udělal zemi „cash only – pouze hotovost“. „Česko je zaplaveno nápisy na restauracích a dalších provozovnách: karty nebereme,“ uvedl Havlíček.

Politici z koaličních stran se však ohrazují vůči tvrzení, že by fakt, že některé provozovny neberou platební karty, byl důsledkem zrušení EET.

„Je potřeba se analyticky podívat na to, z jakého důvodu karty brát přestali. Jestli je to třeba i zdražením bankovních služeb,“ říká ministr vnitra a vicepremiér Vít Rakušan (STAN).

Opoziční poslanci tuto debatu rozjeli i na plénu při projednávání prvního čtení konsolidačního balíčku.

„Já jsem seděla v Karlových Varech na hlavní třídě, v takové velmi hezké, honosné kavárně, překvapena, že nemohu zaplatit kartou, jak jsem zvyklá. A ptala jsem se té obsluhy velmi zdvořile, proč nemohu zaplatit kartou. A ona mi říkala: ‚Co vám na to mám říct?‘“ svěřila se předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová se zážitkem z výjezdního zasedání stínové vlády do Karlovarského kraje.

Premiér Petr Fiala (ODS) odmítl, že by nemožnost platit kartou měla souvislost s rušením EET. „Od roku 2018 do roku 2022 vzrostl počet bezhotovostních plateb podle různých údajů minimálně o třetinu a rostl kontinuálně,“ prohlásil s tím, že EET se v Česku vypnulo už v roce 2020, kdy kvůli pandemii covidu-19 ještě Babišova vláda rozhodla o pozastavení z důvodu snížení administrativní zátěže pro už tak pandemií zkoušené podnikatele.

„Přestože v letech 2021 a 2022 nebylo povinné evidovat tržby, podíl plateb kartou rostl. Není to tak, jak se nám snaží ANO namluvit,“ řekl Seznam Zprávám místopředseda Poslanecké sněmovny a ekonomický expert ODS Jan Skopeček. Diskuzi prý vnímá jako další snahu o zrušení hotovosti, které by se on bránil.

Na rozdíl od Aleny Schillerové a její zkušenosti z Karlových Varů nic podobného nevnímá vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), který redaktorce Seznam Zpráv řekl, že po České republice cestuje velmi často i soukromě a výraznou změnu prý nezaznamenal.

„Nevím, jestli vypnutí EET a vůle brát či nebrat karty je v přímé korelaci,“ nechal se slyšet a vyjádřil pochopení pro některé podniky, kterým se třeba kvůli malé ceně položek nevyplatí si je nechat platit kartou vzhledem k marži, kterou na nich mají.

Zároveň odmítl argumentaci hnutí ANO, že EET začalo vynášet okamžitě po svém zavedení. „Tehdy byla konjunktura a růst výběru daní byl i v segmentech, kde se EET nezavedlo,“ upozornil.