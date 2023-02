Auto s vlaječkou se „courá“. Pavel nechá výběr své limuzíny na policii

Česká škodovka už ale avizovala, že by na tradici posledních let ráda navázala. „Bylo by nám ctí, pokud by si nově zvolený prezident Petr Pavel pro svou mobilitu vybral právě vůz českého výrobce Škoda Auto. V případě zájmu prezidentské kanceláře jsme připraveni poskytnout vozy okamžikem inaugurace,“ říká Martin Jahn, člen představenstva společnosti Škoda Auto zodpovědný za oblast prodeje a marketingu.