Babiš opět vyrazil obytňákem. Parkoval však, kde neměl

„Máte právo vědět, co vláda tají! Máte právo slyšet, o čem média mlčí!“ S takovými hesly vyrazil před Vánoci do několika českých měst Andrej Babiš. Polepil jimi svůj prověřený obytný vůz.

Sám Babiš teprve nedávno prodal mediální vydavatelství Mafra, které patřilo do jeho svěřenského fondu (transakci ještě musí schválit antimonopolní úřad). Vlastnil skrze něj celostátní deníky i rádia. Do médií dnes ale tepal bez výjimky.

Studentům o chvíli později řekne, že se od nich rád učí a nasává témata. Na jednom z výjezdů se ho prý student zeptal, jestli ví, co je to „bodycount“ (počet sexuálních partnerů, pozn. red.). „Já to nevěděl. Ptal jsem se asi 30 lidí a nevěděli. Teď už vím. Ale to tady řešit teď nebudeme, já jsem pracující důchodce. Hlavně nikdy nechoďte do politiky,“ pokračuje v projevu.